Григор Димитров с чист успех на старта на Уимбълдън

Григор Димитров се класира за втория кръг на Уимбълдън. Българинът, който получи „уайлд кард" за турнира, победи със 7:6(4), 6:3, 7:5 25-годишния квалификант Дейн Суийни (Австралия). Двубоят продължи два часа и 14 минути.

35-годишният българин, за когото това е 16-о участие на „свещената трева", ще играе във втория кръг срещу №15 в схемата Якуб Меншик (Чехия).

Димитров поведе с 5:2, а при 5:3 сервираше за спечелването на първия сет, но загуби три поредни гейма за 5:5. След това се стигна до тайбрек, в който българинът поведе с 6:3 точки и от втората си възможност затвори сета в своя полза.

При резултат 1:2 във втория сет Димитров извика физиотерапевт заради физически проблем. След 10-минутна пауза той се върна на корта, а след 2:3 спечели четири поредни гейма, за да поведе с 2:0 в сетовете.

Българинът поведе с 5:2 в третия сет, като при този резултат пропусна мачбол при сервис на Суийни. При 5:3 Димитров сервираше за победата, но допусна пробив, а след това и изравняване за 5:5. Българинът спечели подаването си за 6:5, а при този резултат пропусна още един мачбол при сервис на австралиеца, но от третата си възможност триумфира с победата.

Най-добрият резултат на Димитров на Уимбълдън е полуфинал през 2014 година, а през миналата година той отпадна в четвъртия кръг, след като получи контузия при резултат 2:0 сета срещу бъдещия шампион Яник Синер (Италия).