Григор Димитров ще играе с квалификант в първия кръг на турнира в Майорка

Жребият бе благосклонен към бившия №3
Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще играе с квалификант в първия кръг на турнира на трева от сериите АТP 250 в Майорка, който ще се проведе през следващата седмица.
Жребият бе благосклонен към бившия №3, който ще търси победа в турнири на подобно ниво от март месец насам.
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При успех във втория кръг Димитров ще се изправи срещу победителя от двойката между петия в схемата Корентен Муте от Франция и Мартон Фучович от Унгария.
Турнирът в Майорка е с награден фонд от 612 хиляди евро и е последната проверка преди началото на най-голямата надпревара на трева - Уимбълдън.