БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЕП не свали имунитета на Никола Минчев
Чете се за: 01:00 мин.
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат...
Чете се за: 02:42 мин.
Илияна Йотова: Подпалването на дипломатически автомобили...
Чете се за: 02:47 мин.
Сметната палата проверява МВР и Агенцията по горите за...
Чете се за: 05:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Григор Димитров ще играе в основната схема на Уимбълдън

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Запази

Българинът получи "уайлд кард" от организаторите, а младият талант Иван Иванов ще стартира участието си от квалификациите

григор димитров играе основната схема уимбълдън
Снимка: БТА
Слушай новината

Най-добрият български тенисист Григор Димитров получи "уайлд кард" за участие в основната схема на третия за годината турнир от Големия шлем Уимбълдън.

Новината беше потвърдена от организаторите на престижната надпревара в Лондон, които обявиха списъка с поканените тенисисти за тазгодишното издание на турнира.

По този начин Димитров ще има възможност да се включи директно в основната схема на най-стария тенис турнир в света, който традиционно се провежда на тревните кортове в английската столица.

Един от най-обещаващите ни млади състезатели Иван Иванов също ще бъде част от Уимбълдън, след като получи право да участва в квалификациите на турнира.

За Иванов това е поредна важна стъпка в развитието му, след като през последните месеци той продължава да затвърждава репутацията си на един от най-големите таланти в българския тенис.

Тазгодишното издание на Уимбълдън ще се проведе от 29 юни до 12 юли, като отново ще събере най-добрите тенисисти в света в битка за една от най-престижните титли в спорта.

#Уимбълдън 2026 # Григор Димитров

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Тежка катастрофа край Слънчев бряг: 18-годишна украинка загина на пешеходна пътека
1
Тежка катастрофа край Слънчев бряг: 18-годишна украинка загина на...
Археологическо откритие: Надпис потвърждава, че в Хераклея Синтика има храм, посветен на Херакъл
2
Археологическо откритие: Надпис потвърждава, че в Хераклея Синтика...
Пазарите реагират: Търговци на горива очакват трайно поевтиняване
3
Пазарите реагират: Търговци на горива очакват трайно поевтиняване
Симеон Дянков: Общият дефицит за 2025 година е около 5,5% от БВП
4
Симеон Дянков: Общият дефицит за 2025 година е около 5,5% от БВП
Сметната палата проверява МВР и Агенцията по горите за разходването на 1,3 млрд. лева за борба с пожарите
5
Сметната палата проверява МВР и Агенцията по горите за разходването...
Отлив на 120 000 германски туристи заради проблеми с авиопревозвачите
6
Отлив на 120 000 германски туристи заради проблеми с авиопревозвачите

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
2
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи възнаграждения от висши държавни ръководни кадри
3
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи...
Всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., ще бъдат увеличени със 7,8%
4
Всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., ще бъдат увеличени със...
Оценка „Добър“ и „Много добър“ за зрелостниците на матурите по български език и профилиращ предмет
5
Оценка „Добър“ и „Много добър“ за...
Подобрява се състоянието на един от шофьорите от катастрофата на "Челопешко шосе"
6
Подобрява се състоянието на един от шофьорите от катастрофата на...

Още от: Български тенис

Пламен Павлов записа първа победа в надпреварата по тенис на световното първенство за спортисти със синдром на Даун
Пламен Павлов записа първа победа в надпреварата по тенис на световното първенство за спортисти със синдром на Даун
Григор Димитров открива сезона на трева с мач срещу Крис Родеш в Дъблин Григор Димитров открива сезона на трева с мач срещу Крис Родеш в Дъблин
Чете се за: 01:27 мин.
Дузина българки ще участват в основната схема на турнира W50 в Хасково Дузина българки ще участват в основната схема на турнира W50 в Хасково
Чете се за: 03:57 мин.
Александър Донски отпадна на крачка от основната схема в Познан Александър Донски отпадна на крачка от основната схема в Познан
Чете се за: 01:30 мин.
Елизара Янева започна с убедителна победа на WTA 125 турнир в Италия Елизара Янева започна с убедителна победа на WTA 125 турнир в Италия
Чете се за: 01:22 мин.
Александър Донски започна с победа в квалификациите на Чалънджър в Полша Александър Донски започна с победа в квалификациите на Чалънджър в Полша
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

ЕП не свали имунитета на Никола Минчев
ЕП не свали имунитета на Никола Минчев
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Илияна Йотова: Подпалването на дипломатически автомобили го приемам като посегателство срещу България Илияна Йотова: Подпалването на дипломатически автомобили го приемам като посегателство срещу България
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Бюджетна комисия разреши изтеглянето на нов държавен дълг Бюджетна комисия разреши изтеглянето на нов държавен дълг
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Известен тиктокър беше задържан на АМ „Тракия“ след положителен тест за наркотици Известен тиктокър беше задържан на АМ „Тракия“ след положителен тест за наркотици
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Премиерът Румен Радев: Въвеждаме прозрачност и механизми срещу...
Чете се за: 01:10 мин.
Политика
ЕП дебатира доклада за напредъка на Република Северна Македония за...
Чете се за: 02:17 мин.
Европа
Споразумение, политика, футбол: Иран е във фокуса на срещата на Г-7...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ