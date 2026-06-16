Григор Димитров ще играе в основната схема на Уимбълдън

Най-добрият български тенисист Григор Димитров получи "уайлд кард" за участие в основната схема на третия за годината турнир от Големия шлем Уимбълдън.

Новината беше потвърдена от организаторите на престижната надпревара в Лондон, които обявиха списъка с поканените тенисисти за тазгодишното издание на турнира.

По този начин Димитров ще има възможност да се включи директно в основната схема на най-стария тенис турнир в света, който традиционно се провежда на тревните кортове в английската столица.

Един от най-обещаващите ни млади състезатели Иван Иванов също ще бъде част от Уимбълдън, след като получи право да участва в квалификациите на турнира.

За Иванов това е поредна важна стъпка в развитието му, след като през последните месеци той продължава да затвърждава репутацията си на един от най-големите таланти в българския тенис.

Тазгодишното издание на Уимбълдън ще се проведе от 29 юни до 12 юли, като отново ще събере най-добрите тенисисти в света в битка за една от най-престижните титли в спорта.