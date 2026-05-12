Григор Димитров: Времето за отказване не е дошло (ВИДЕО)

Най-добрият български тенисист Григор Димитров направи силно и откровено изказване преди старта на Чалънджъра в Бордо, като сподели повече за трудния период, през който преминава, и мотивацията си да продължи напред.

"Не крия, че се намирам в много сложна ситуация, но същевременно гледам да не мисля прекалено много по тази тема и да се справя с наличното в момента. Намирам се на такъв етап от кариерата си, че имам много по-голяма свобода и единственото напрежение може да дойде от мен самия“, призна Димитров.

След контузията българинът ще трябва да премине през квалификациите на „Ролан Гарос“, но това не променя нагласата му.

"За мен няма значение дали играя квалификации или не. Това е поредният турнир и просто трябва да печеля мачове. Щастлив съм, че все още мога да се състезавам, тъй като много лесно можеше изобщо да нямам тази възможност. В момента нещата не опират до резултатите, а до битката ми със самия себе си, която трябва да спечеля. Останалото ще дойде при повече изиграни мачове и здраво тяло.“, допълни българинът.

Първата ни ракета не скри, че е използвал времето извън корта, за да преосмисли приоритетите си.

"За първи път наистина имах време да преосмисля своята кариера, здраве и игрови график. Понякога извън корта се случват твърде много неща, за които хората не знаят и в това няма нищо лошо. Бих спрял веднага, ако усещам, че вече не издържам и не ми пука. Тогава бих бил напълно ок с подобно решение, но знам, че това време още не е дошло и нямам намерение да си губя времето.“

Завръщането към състезателния ритъм също е сериозно предизвикателство.

"Именно намирането на ритъма в състезанията е най-трудното нещо. Отнема време да се свържеш отново със себе си, защото си бил далеч от спорта. Мисля, че нищо не може да те спре, когато повярваш отново в себе си и се стремя към това. Имам още недовършена работа на корта.“, завърши българинът

С ясна цел и силна мотивация, първата ни ракета демонстрира, че остава решен да се завърне на най-високото ниво в световния тенис.