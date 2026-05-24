СПЕЦИАЛНО: Историята на "Абагар" –...
Филм с българско участие спечели Наградата на журито в Кан
Бедственото положение в област Габрово остава, продължава...
След пороите: Обстановката в област Велико Търново се...
Честит 24 май! Честваме празника на буквите и на светите...
Григор Димитров за контузията на Уимбълдън 2025: Имах чувството, че не съм в собственото си тяло

от БНТ , Източник: БГНЕС
Чете се за: 04:47 мин.
Спорт
Григор Димитров говори във видеоклип, публикуван в YouTube канала на UTS Tour и за инцидента от 2020 г., когато той и руснакът Даниил Медведев бяха спрени от полицията на Монако за превишена скорост и им бяха отнети шофьорските книжки.

григор димитров йошихито нишиока уимбълдън първи кръг
Григор Димитров за пръв път говори открито за миналогодишната си травма на Уимбълдън, която се превърна в най-тежката в неговата кариера.

Най-добрият ни тенисист водеше с 2:0 сета на Яник Синер на осминафиналите на Уимбълдън и изглеждаше готов да постигне знаменит успех, но точно тогава скъса гръден мускул. След тази тежка контузия хасковлията така и не успя да си върне формата.

Григор седна на една маса с Патрик Муратоглу и Стефанос Циципас, а разговорът от въпросната вечеря беше заснет за Youtube канала на "UTS". Ето какво сподели българинът пред своите колеги и приятели за един от най-болезнените си моменти на корта:

"Нека започнем оттам, че в предходния мач играх срещу Муте и трябваше да прекъснем мача си, защото в един момент започна да ръми. През това време и двамата тичахме около кортовете, за да поддържаме телата си топли, тъй като срещата щеше да бъде подновена съвсем скоро. Тогава захванах шортите с пръста на ръката си и усетих звук все едно нещо се счупва, но всичко беше наред.

Разказвам ви това, защото е свързано с мача ми с Яник. Трябва да призная, че срещу Синер ми беше малко студено, след като затвориха покрива, но по някаква причина сервирах с по-висока скорост от всякога, а дори не беше умишлено. Чувствах се страхотно на корта, всичко се получаваше перфектно и наистина се забавлявах, така че реших да изляза на мрежата при 40:0 и тогава отново чух онзи звук, който си спомням от захващането на шортите с пръста.

Това се случи след сервиса и исках да изиграя високо воле, но не ми се наложи да вдигам ръката си. Тогава погледнах към шортите и видях, че изобщо не съм ги докосвал. В следващия момент се хванах за гърдите, усетих как се замайвам, а след това се появи болката и имах чувството, че не съм в собственото си тяло. Искаше ми се да сервирам още веднъж, за да разбера дали това наистина се случва и някак съумях да направя ас.

В този момент усетих, че ръката ми вече е от другата страна на мрежата при Синер. Мислех си, че все пак може да става въпрос за някакъв лек проблем с ръката и взех медицинско прекъсване извън корта с надеждата нещата да се подобрят, но тогава физиотерапевтът свали тениската ми и можеше да видим как гръдният ми мускул се беше изместил от обичайното си място, така че веднага разбрахме, че става въпрос за разкъсване и нямаше как да продължа", разказа българинът за злополучните събития от миналогодишния Уимбълдън.

Григор Димитров също така си спомни за инцидента от 2020 г., когато той и руснакът Даниил Медведев бяха спрени от полицията на Монако за превишена скорост и им бяха отнети шофьорските книжки.

„В моя защита, това беше веднага след първия турнир на турнир по време на пандемията от коронавирус. Баща ми беше в колата с мен. Карах със 110 км/ч по магистралата. Баща ми каза: „Можеш ли да ускориш малко, за да изпревариш тези коли?“ Включих мигача, тръгнах наляво, натиснах газта. Върнах се надясно, карах със 110 и влязох в Монако“, каза Димитров.

Според българина скоро се появила полицията и му наредила да спре. Казали му, че ограничението на скоростта е преминато многократно.

„Отнеха ми книжката и ме глобиха с огромна глоба. И изведнъж чух отзад: „О, Григор, и ти. Обърнах се и видях Медведев. Възкликнах: Даня! Тогава жена му дойде да ни вземе – той не можеше да шофира, аз не можех, а и баща ми нямаше книжка. Обадихме се на всички да ни вземат“, сподели Димитров, добавяйки, че книжката му е била отнета за шест месеца.

