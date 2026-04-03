Григор Димитров започва участието си в Ним срещу Феликс Оже-Алиасим

Българинът излиза срещу поставения под №1 в демонстративния турнир от веригата UTS

Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще стартира участието си в демонстративния турнир от веригата UTS във френския град Ним с двубой срещу Феликс Оже-Алиасим.

Срещата от четвъртфиналите е насрочена за петък и ще започне не преди 15:30 часа българско време. Това ще бъде и първият мач на клей за Димитров през 2026 година.

Канадецът, който е поставен под №1 в схемата, има предимство в преките двубои между двамата. Оже-Алиасим е спечелил и двете им срещи досега – през 2019 година на турнира в „Куинс клъб“ в Лондон и година по-късно в Ротердам.

Победителят от сблъсъка ще се изправи на полуфиналите срещу спечелилия двубоя между Андрей Рубльов и Алехандро Давидович-Фокина.

В останалите четвъртфинали един срещу друг ще играят Каспер Рууд срещу Карен Хачанов, както и Александър Бублик срещу Юго Умбер.

Веригата UTS е създадена по инициатива на Патрик Муратоглу и предлага по-различен формат на игра, насочен към по-динамично и атрактивно преживяване за феновете.

