Григор Димитров заслужи място на четвъртфиналите в Дъблин

Най-добрият български тенисист Григор Димитров се класира за четвъртфиналите на турнира на трева от сериите "Чалънджър" 75 в Дъблин.

В двубой от втория кръг в основната схема българинът надигра с 6:2, 6:3 представителя на домакините Конър Ганън. Срещата продължи час и десет минути.

Срещата започна по отличен начин за първата ракета на България. Димитров направи ранен пробив, с който си осигури аванс от 3:0 гейма. В края на сета той спечели още веднъж подаването на Ганън и затвори първата част с 6:2 за 32 минути.

По-равностоен се оказа вторият сет, като в него намиращият се на 1089-о място в ранглистата Ганън стигна и до възможност за пробив. Ирландецът обаче я пропусна, което позволи на Димитров да задържи подаването си за 3:2 гейма.

Малко след това българинът на свой ред стигна до възможност за пробив, която материализира в такъв след непредизвикана грешка на неговия съперник.

На четвъртфиналите Григор Димитров ще играе с победителя от двойката между нидерландеца Меес Ротгеринг и французина Кириан Жаке, който е номер 3 в схемата. С представянето си до момента Димитров си гарантира изкачване в световната ранглиста и от новата седмица може да се върне сред първите 160.