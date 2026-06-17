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Григор Димитров заслужи място на четвъртфиналите в Дъблин

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Спорт
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В двубой от втория кръг в основната схема българинът надигра с 6:2, 6:3 представителя на домакините Конър Ганън. Срещата продължи час и десет минути.

Григор Димитров 2026
Снимка: БГНЕС
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Най-добрият български тенисист Григор Димитров се класира за четвъртфиналите на турнира на трева от сериите "Чалънджър" 75 в Дъблин.

В двубой от втория кръг в основната схема българинът надигра с 6:2, 6:3 представителя на домакините Конър Ганън. Срещата продължи час и десет минути.

Срещата започна по отличен начин за първата ракета на България. Димитров направи ранен пробив, с който си осигури аванс от 3:0 гейма. В края на сета той спечели още веднъж подаването на Ганън и затвори първата част с 6:2 за 32 минути.

По-равностоен се оказа вторият сет, като в него намиращият се на 1089-о място в ранглистата Ганън стигна и до възможност за пробив. Ирландецът обаче я пропусна, което позволи на Димитров да задържи подаването си за 3:2 гейма.

Малко след това българинът на свой ред стигна до възможност за пробив, която материализира в такъв след непредизвикана грешка на неговия съперник.

На четвъртфиналите Григор Димитров ще играе с победителя от двойката между нидерландеца Меес Ротгеринг и французина Кириан Жаке, който е номер 3 в схемата. С представянето си до момента Димитров си гарантира изкачване в световната ранглиста и от новата седмица може да се върне сред първите 160.

# Григор Димитров

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