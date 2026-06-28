Густаво Гомес към Германия: Парагвай е готов да се бори до самия край

Капитанът на националния отбор на Парагвай Густаво Гомес отправи уверено послание преди предстоящия двубой срещу Германия от 1/16-финалите на световното първенство по футбол. Опитният защитник подчерта, че южноамериканският тим няма намерение да се примирява с ролята на аутсайдер.

Парагвай си осигури място в елиминационната фаза като един от осемте най-добри трети отбора и за първи път от 2010 година насам ще играе в директните елиминации на Мондиал.

"Върнахме се да се състезаваме с най-добрите и сме тук, за да се борим до самия край. Дойдохме, за да класираме Парагвай на възможно най-високото място на световните финали“, написа Гомес в профила си в социалните мрежи.

33-годишният бранител призна, че пътят до световното първенство не е бил лесен, но именно трудностите са изградили характера на отбора.

"Когато погледнем назад, само ние знаем какво преодоляхме. Бяха трудни години, но днес сме тук и се борим с душата си, за да държим високо името на страната си“, заяви той.

Германия влиза в двубоя като фаворит, но Гомес е убеден, че неговият отбор може да поднесе изненада.

"Нищо още не е свършило, така че очаквайте. Ако един парагваец вярва, няма нищо невъзможно. Заедно сме по-силни“, добави капитанът на „гуараните“.

Германия и Парагвай имат само един мач помежду си на световни финали. На Мондиал 2002 Бундестимът спечели с 1:0 в осминафиналите по пътя към финала на турнира. Сега южноамериканците ще опитат да напишат нова страница в историята си срещу четирикратния световен шампион.