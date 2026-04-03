Гвардейският духов оркестър с концерт пред Народния театър (СНИМКИ)

Гвардейският представителен духов оркестър изнесе концерт пред Народния театър "Иван Вазов" по повод 147 години от обявяването на София за столица на България.

С изпълнения пред Народния театър "Иван Вазов" Гвардейският представителен духов оркестър отбеляза 147 години от обявяването на София за столица.

Гвардейският представителен духов оркестър, с диригент подполковник Ради Радев, поздрави столичани и гости на София с изпълнения на тържествени маршове, сред които: "Весели в боя", "Марш Родина", Alt-Starhemberg-Marsch, композиран от Херман Щайнер, както и "Хоп-троп". В изпълнение на Гвардейският представителен духов оркестър прозвучаха още "Дунавско хоро", Holiday in Rio и We Are the World.

