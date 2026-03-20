Хамес Родригес се завръща и повежда Колумбия за контролите с Хърватия и Франция

Селекционерът на Колумбия Нестор Лоренцо включи капитана Хамес Родригес в състава за предстоящите приятелски срещи срещу Хърватия и Франция.

34-годишният плеймейкър се завърна в игра, след като подписа с Минесота Юнайтед и постепенно навлиза във форма след раздялата си с мексиканския Клуб Леон. Очаква се той да бъде ключова фигура за отбора преди Световното първенство, което стартира на 11 юни в САЩ, Канада и Мексико.

В състава на "лос кафетерос“ попаднаха още Луис Диас от Байерн Мюнхен и Луис Суарес от Спортинг Лисабон, които се намират в силна форма на клубно ниво.

Колумбия ще се изправи срещу Хърватия на 26 март в Орландо, а три дни по-късно ще срещне Франция във Вашингтон.

Южноамериканците ще започнат участието си на Мондиал 2026 с мач срещу Узбекистан на 17 юни в група К.