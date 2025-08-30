БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Съдът пусна под парична гаранция от 50 000 лева Никола...
Чете се за: 00:50 мин.
Президентът Радев: Прави се опит за брутална чистка в...
Чете се за: 02:12 мин.

Ханзи Флик намекна, че Гави ще пропусне мача между България и Испания

Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
Гледайте световната квалификация пряко по БНТ 1, БНТ 3 и на нашия сайт!

гави претърпя успешна операция
Снимка: БТА
Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик потвърди информациите в испанските медии, че халфът Гави няма да пътува с националния отбор по футбол за двубоя от световните квалификации срещу България.

21-годишният играч лекува травма в дясното коляно, получена на тренировка в петък.

"Планът е Гави да се завърне за мача с Валенсия (на 14 септември). Ще видим как прогресира, но определено днес се чувства по-добре. Това е положително за нас", заяви Флик в съботната си пресконференция.

Гави се завърна в игра за Барса през миналия октомври, след като лекува скъсани кръстни връзки в същото коляно цели 11 месеца. Той изигра 26 мача за шампионите. Халфът ще остане в Барселона, докато неговите съотборници в националния тим гостуват на България на 4 септември.

Мачът от Група Е на световните квалификации ще започне в 21:45 българско време на стадион "Васил Левски". България започва лагер в неделя. Гледайте световната квалификация пряко по БНТ 1, БНТ 3 и на нашия сайт!

Свързани статии:

Гледайте световната квалификация България – Испания на 4 септември по БНТ 1 и БНТ 3
Гледайте световната квалификация България – Испания на 4 септември по БНТ 1 и БНТ 3
Студиото посветено на мача започва в 21:00.
Чете се за: 00:37 мин.
#Национален отбор на Испания по футбол #Гави #Български национален отбор по футбол за мъже # Барселона #Ханзи Флик

