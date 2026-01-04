Ханзи Флик: Не заслужавахме да победим, благодаря на Жоан Гарсия

Наставникът на Барселона Ханзи Флик призна, че Еспаньол е създал много проблеми на шампионите в двубоя между двата отбора от Примера дивисион, завършил с победа за "блаугранас" с 2:0 късно снощи.

"Еспаньол наистина изигра фантастичен мач. Не заслужавахме да победим. Трябва да благодаря на Жоан Гарсия. Той игра много силно. Един от най-добрите вратари в света е. Футболистите, които се включиха от пейката, показаха наистина изключителни качества", заяви германският специалист пред медиите.

Гарсия премина от Еспаньол в Барса през лятото и си навлече гнева на феновете на "папагалчетата".

"Двубоят без допуснат гол за него значи наистина много. Гарсия е страхотен през целия сезон, поема отговорност", добави още Флик.

Шампионите не са губили от местния си съперник от януари 2018 година. Еспаньол беше в серия от пет поредни успеха в първенството, като това е най-силната поредица за отбора от сезон 1998-99.