Хефрен Тюрам претърпя операция и започва рехабилитация

Полузащитникът на Ювентус Хефрен Тюрам претърпя операция на дясното коляно, съобщиха официално от италианския клуб. Интервенцията е преминала успешно, а 25-годишният футболист ще започне своята рехабилитационна програма още в петък.

От Ювентус уточниха, че на Тюрам е извършена хондропластична операция на дясното коляно. Процедурата е била направена в болница "Прив Жан Мермоз“ в Лион от д-р Бертран Сонери-Коте в присъствието на медицинския директор на "бианконерите“ д-р Лука Стефанини.

Според информацията на клуба хирургическата интервенция е преминала без усложнения. На този етап Ювентус не посочва конкретен срок за завръщането на французина в игра.

Тюрам все още не е записал участие в официален мач през настоящия сезон, като проблемът с коляното го държи извън състава на торинци.

Медицинските проблеми за Ювентус обаче не приключват с френския полузащитник. Клубът съобщи още, че Хуан Кабал е получил леко мускулно разкъсване на лявото бедро.

Новините идват непосредствено преди следващото изпитание за "бианконерите“. В неделя Ювентус приема Милан в един от големите сблъсъци в Серия А.