Хенрих Мхитарян остава в Интер за още един сезон

Интер официално потвърди, че Хенрих Мхитарян е удължил договора си с клуба до края на сезон 2026/27. Контрактът на 37-годишния полузащитник изтече на 30 юни, но ръководството на „нерадзурите“ му предложи възможност да остане в състава за още една година, а арменецът прие.

Според информациите Мхитарян ще получава около 2 милиона евро през следващия сезон, което е значително по-ниско възнаграждение в сравнение с предишния му договор, оценяван на 3,8 милиона евро годишно.

През сезон 2025/26 бившият футболист на Арсенал и Манчестър Юнайтед записа 39 мача за Интер във всички турнири, като се отчете с 4 гола и 3 асистенции.

Решението за оставането на Мхитарян идва на фона на сериозни промени в състава на миланския гранд. Интер вече обяви раздялата с Ян Зомер, Стефан де Фрай, Франческо Ачерби и Матео Дармиан, чиито договори изтекоха.