Хенрик Кристоферсен планира да се оттегли след Игрите през 2030 година

Хенрик Кристоферсен планира да продължи да се състезава поне до Зимните олимпийски игри през 2030 година. Норвежецът е взел решението на 100% окончателно. В интервю за австрийския вестник Kronenzeitung алпийският скиор сподели, че е обещал на своята съпруга да се оттегли след края на въпросния форум.

„Ако екипировката е правилната, а също така остана физически и психически здрав, и мога да се боря за победи, то ще се оттегля след Игрите през 2030-а. Това решение е 100% окончателно. Обещал съм го на жена си“, заяви Кристоферсен.

31-годишният алпиец има 33 победи в състезания от Световната купа по ски - 25 в слалома и 8 в гигантския слалом. Има по една световна титла и в двете дисциплини, но все още не е печелил олимпийско злато, след като остана втори през 2018-а в гигантския слалом и трети в слалома през 2014-а.

Сега норвежецът ще има два шанса да промени това - на игрите в Милано-Кортина другия месец и след 4 години във френските Алпи.

Откриването на Зимните олимпийски игри в Италия е на 6 февруари, а състезанията в алпийските ски започват ден по-късно.