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Хетафе и Селта не се победиха в нервен сблъсък с два гола след корнери

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Спорт
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Мартин Сатриано даде аванс на домакините, Карл Старфелт изравни за 1:1, а Хетафе завърши срещата с човек по-малко след червен картон на Зайд Ромеро

Хетафе и Селта не се победиха в нервен сблъсък с два гола след корнери
Снимка: БГНЕС
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Хетафе и Селта завършиха 1:1 на "Колисеум“ в двубой от четвъртия кръг на Ла Лига. Двете попадения паднаха след изпълнения на корнер - Мартин Сатриано откри за домакините през първото полувреме, а Карл Старфелт възстанови равенството след почивката. Хетафе остана с десет души в 67-ата минута след втори жълт картон на Зайд Ромеро, но удържа точката до края.

Срещата започна неприятно за домакините, които още в петата минута загубиха Кике Фемения. Защитникът получи мускулна травма без контакт със съперник и беше заменен от Андрес Гарсия.

Селта първи стигна до сериозна възможност. В осмата минута Уго Гонсалес напредна към наказателното поле и отправи силен удар към далечния ъгъл, но Давид Сория се намеси отлично. Само минута по-късно опасността се пренесе пред другата врата, където Старфелт направи решителен шпагат и попречи на Тератс да завърши опасна атака на Хетафе.

В 21-ата минута домакините нанесоха своя удар. Първият корнер за тима на Хосе Бордалас доведе до разбъркване в наказателното поле. След центрирането на Мохика защитата на Селта не успя да изчисти добре, топката остана около малкото наказателно поле и Мартин Сатриано реагира най-бързо, за да я изпрати във вратата за 1:0.

След попадението Хетафе се чувстваше комфортно в ролята си на отбор, който предоставя инициативата на съперника и търси възможности за бързи контраатаки. Селта владееше топката значително повече, но трудно превръщаше контрола си в чисти положения. На почивката домакините водеха с 1:0 въпреки едва 27,1% притежание на топката.

След подновяването на играта темпото се повиши. Пабло Дуран опита атрактивно изпълнение с гръб към вратата, а в 49-ата минута Сатриано беше близо до второто си попадение. Уругваецът получи от Юнал пред наказателното поле и отправи мощен удар, който премина на сантиметри покрай гредата.

Селта стигна до изравняването в 58-ата минута и отново корнер се оказа решаващ. Уго Гонсалес центрира към близката греда, а Старфелт направи отлично движение от втора позиция, изпревари Юнал и с плонж насочи топката в близкия горен ъгъл за 1:1.

Само няколко минути по-късно Клаудио Хиралдес направи тройна смяна, като извади Ел Абделауи, Хави Галан и Яго Аспас, а на техните места се появиха Карейра, Хави Руеда и Дриуш.

Положението на Хетафе се усложни сериозно в 67-ата минута. Зайд Ромеро получи втори жълт картон и беше изгонен, след като опита да отнеме топката от Уго Гонсалес в половината на Селта. Централният защитник вече беше официално предупреден в 54-ата минута за нарушение срещу Яго Аспас.

Малко след това за Селта се завърна и Борха Иглесиас, който се появи на мястото на Пабло Дуран. В 70-ата минута гостите можеха да направят пълен обрат – Хави Руеда центрира отлично, Уго Гонсалес стреля към далечния ъгъл, но Сория отново показа класа и спаси.

С човек повече Селта постепенно засили натиска. В 81-ата минута удар на Мигел Роман беше отклонен от Мохика и премина над вратата. Хетафе от своя страна се прибра по-дълбоко и съсредоточи усилията си върху запазването на резултата.

Напрежението се покачи в заключителните минути. Маркос Алонсо и Тератс получиха жълти картони след спречкване, а въпреки петте минути добавено време Селта не успя да използва численото си предимство.

Така двата отбора поделиха точките след 1:1, като Селта завърши срещата със 70% притежание на топката и 11 удара срещу 8 за Хетафе, но не успя да превърне превъзходството си във второ попадение.

#Ла Лига 2026/2027 #ФК Селта Виго #ФК Хетафе

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