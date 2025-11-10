Хеттрик на Роберт Левандовски вдъхнови Барселона за успеха срещу Селта в Ла Лига

Отборът на Барселона надигра Селта Виго с 4:2 в последния мач от 12-ия кръг на испанската Ла Лига. По този начин каталунците отново излязоха на второ място в класирането, като скъсиха разликата от лидера Реал Мадрид на три точки, като столичани завършиха при нулево равенство с Райо Валекано през уикенда.

Роберт Левандовски вдъхнови Барселона за успеха, като реализира хеттрик - в деветата минута от дузпа, в 38-ата минута и в 73-ата минута с глава. Това бе първото пускане на полския нападател като титуляр от близо месец насам, след като той се контузи в мач на националния тим.

Селта успя да изравни два пъти в мача чрез Серхио Карейра в 12-ата минута и с попадение на испанския национал Борха Иглесиас в 43-ата. Ламин Ямал отново даде аванс на Барса в добавеното време на първата част, след като засече центриране, което бе отклонено от Маркъс Рашфорд, като англичанинът участваше в атаките на всички голове за тима на Ханзи Флик.