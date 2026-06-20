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Хиляди протестираха в Нови Сад с искане за предсрочни избори в Сърбия

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 03:27 мин.
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протести сърбия вучич
Снимка: АП/БТА - архив

Хиляди хора се събраха на протест в северния сръбски град Нови Сад с искане за предсрочни парламентарни избори и в памет на 16-те души, загинали при срутването на навес на железопътната гара през 2024 г., предаде Ройтерс.

Водените от студенти антиправителствени протести, които на моменти прераснаха в сблъсъци, обхванаха страната след инцидента и се превърнаха в най-сериозното предизвикателство пред 13-годишното управление на президента Александър Вучич и неговата Сръбска прогресивна партия.

Протестиращите, опозиционни партии и правозащитни организации определят трагедията на железопътната гара като символ на по-широки проблеми, свързани с управлението на инфраструктурните проекти и корупцията в страната.

Във втория по големина град на Сърбия хиляди демонстранти се събраха при температури около 30 градуса по Целзий. Те скандираха „Победа“ и освиркваха Вучич и управляващата партия. Много от участниците носеха транспаранти и тениски с надпис „Студентите печелят“.

Активисти от студентското движение заявяват, че възнамеряват да се изправят срещу Вучич и Сръбската прогресивна партия на следващите парламентарни и президентски избори. Вотът е насрочен за 2027 г., но Вучич вече заяви, че може да го изтегли по-рано.

Когато бъдат насрочени избори за президент, протестиращите студенти в Сърбия ще издигнат свой кандидат, бе обявено преди броени дни. Представителят на протестиращите студенти Чеда Алексич обяви това намерение по време свое участие в предаването на Ен 1 "Отвъд новините", припомня БТА.

„Без свободни и честни избори всичко останало са празни думи“, заяви днес пред множеството университетската преподавателка Саня Белич.

Протестиращите и правозащитните организации обвиняват Вучич и представители на властта в изборни злоупотреби, насилие срещу политически опоненти, ограничаване на медийната свобода, корупция и връзки с организираната престъпност. Президентът и неговите съюзници отхвърлят тези обвинения.

„Трябва да се изправим, да изразим волята си и да победим; нямаме друг избор“, каза протестиращият Горан Сажин.

По време на телевизионно обръщение, излъчено паралелно с митинга в Нови Сад, Вучич обяви, че неговите привърженици ще организират собствено събиране на 27 юни.

„Приканвам хората да не проявяват гняв към никого, а да се съберат под сръбското знаме“, заяви той.

Сърбия е кандидат за членство в Европейския съюз, но Брюксел настоява Белград да постигне напредък в областта на върховенството на закона, условията за провеждане на свободни и честни избори, независимостта на съдебната система, както и в борбата срещу корупцията и организираната престъпност.

Страната трябва също така да приведе външната си политика в съответствие с тази на ЕС, включително по отношение на санкциите срещу Русия заради войната в Украйна.

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