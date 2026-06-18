Осъдиха родителите на момчето, което откри огън и уби 9 деца в училище в Белград

Висшият съд в Белград осъди днес на първа инстанция родителите на детето К. К., което извърши масово убийство в белградско училище през 2023 г., съобщи сръбската редакция на "Радио Свободна Европа". Бащата на детето, Владимир Кецманович, получи присъда от 14 години и 6 месеца затвор, а майката - Миляна Кецманович, бе осъдена на 2 години и 11 месеца затвор.

На 3 май 2023 г. дванадесетгодишният К. К. влезе въоръжен с оръжието на баща си в основно училище "Владислав Рибникар" и уби девет ученици и училищния охранител. Рани още пет ученици и учителка.

От датата на инцидента извършителят се намира в заведение за психично болни и не носи съдебна отговорност, тъй като към момента на престъплението е бил малолетен. След инцидента в Сърбия беше обявен тридневен траур.