Никола Саркози влезе в затвора: Ще излежава 5-годишна...
Чете се за: 01:07 мин.
Нападнаха бивш зам. градски прокурор на София, в...
Чете се за: 02:30 мин.
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Чете се за: 01:45 мин.
Президентът Радев: Управляващите са в парализа
Чете се за: 03:25 мин.
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си,...
Чете се за: 01:07 мин.
СДВР ще настоява за поставяне на металдетектори в моловете
Чете се за: 05:02 мин.
Стабилен ли е кабинетът - Съветът за съвместно управление...
Чете се за: 00:57 мин.

Хиршер пропуска началото на сезона в алпийските ски

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Австриецът, който сега се състезава за Нидерландия, ще се стреми да бъде готов за следващите стартове в Леви.

Марсел Хиршер
Снимка: БТА
Легендата на алпийските ски Марсел Хиршер ще трябва да пропусне откриването на сезона за Световната купа в Зьолден в неделя поради заболяване, съобщи ДПА.

Австриецът, който сега се състезава за Нидерландия, е болен през последните две седмици, според Патрик Римъл, ръководител на специалните проекти за спортисти в спонсора на Хишер - Red Bull.

Хиршер е планирал да се завърне в австрийския Зьолден, след като скъса кръстните си връзки през декември 2024 г. Възстановяването след сериозната контузия обаче е протекло добре, каза Римъл.

Хиршер прекрати кариерата си през 2019 г, след като спечели Световната купа осем пъти поред и два златни медала на Зимните олимпийски игри през 2018 г. в Пьончан. Но той се завърна към спорта миналата година, състезавайки се за Нидерландия, родината на майка му, вместо за Австрия. Сега той ще се стреми да бъде готов за състезанията в Леви на 15-16 ноември.

Сезонът на Световната купа по ски алпийски дисциплини започва този уикенд с гигантския слалом за мъже и жени.

#Световна купа по ски алпийски дисциплини 2025/26 #Марсел Хиршер

Валентина Георгиева се контузи по време на изпълнението си на прескок на световното в Джакарта
Валентина Георгиева се контузи по време на изпълнението си на прескок на световното в Джакарта
Историческо за България - първи турнир по падел от календара на Международната федерация се проведе в София Историческо за България - първи турнир по падел от календара на Международната федерация се проведе в София
Чете се за: 03:25 мин.
Какво се случи с Пиастри? Какво се случи с Пиастри?
Чете се за: 03:25 мин.
Спортни новини 21.10.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 21.10.2025 г., 12:25 ч.
Два шанса за медал за българските боксьори на еврошампионата за ученици Два шанса за медал за българските боксьори на еврошампионата за ученици
Чете се за: 01:10 мин.
Естер Ледецка ще участва в сноуборда на Олимпийските игри, а не в алпийските ски Естер Ледецка ще участва в сноуборда на Олимпийските игри, а не в алпийските ски
Чете се за: 02:22 мин.

МВР може да осигури присъствие в моловете, за да гарантира обществената сигурност
МВР може да осигури присъствие в моловете, за да гарантира...
Чете се за: 02:25 мин.
Сигурност и правосъдие
Тройното убийство в Бургаско: Бягство в гората, стар конфликт и психични проблеми - каква е хронологията Тройното убийство в Бургаско: Бягство в гората, стар конфликт и психични проблеми - каква е хронологията
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Наръганото 12-годишно момче е изписано от "Пирогов", ще се лекува вкъщи Наръганото 12-годишно момче е изписано от "Пирогов", ще се лекува вкъщи
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Семейството на нападнатия с чук прокурор Иво Илиев вече е с охрана Семейството на нападнатия с чук прокурор Иво Илиев вече е с охрана
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Президентът Радев: Управляващите са в парализа
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Киселова: Спорните въпроси трябва да се решават на Съвета за...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Никола Саркози влезе в затвора: Ще излежава 5-годишна присъда
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Висоти и падения – така описа Газа дясната ръка на Тръмп
Чете се за: 03:30 мин.
По света
