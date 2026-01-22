Хорърът „Грешници“ прави рекорд с 16 номинации за „Оскар“!

Тази година наградите „Оскар“ са по-напрегнати от всякога – хорърът „Грешници“ се оказа големият хит, като получи най-много номинации в историята на наградите – цели 16!
За наградата за най-добър филм освен „Грешници“ се борят още: „Бугония“, „F1: Филмът“, „Франкенщайн“, „Хамнет“, „Върховният Марти“, „Битка след битка“, „Тайният агент“, „Сантиментална стойност“ и „Train Dreams“.
В категорията за най-добър режисьор номинирани са:
Клои Чжао – „Хамнет“
Пол Томас Андерсън – „Битка след битка“
Райън Куглър – „Грешници“
Йоахим Триер – „Сантиментална стойност“
Джош Сафди – „Върховният Марти“
За най-добър актьор се състезават:
Тимъти Шаламе – „Върховният Марти“
Леонардо Ди Каприо – „Битка след битка“
Итън Хоук – „Синя луна“
Майкъл Б. Джордан – „Грешници“
Вагнер Моура – „Тайният агент“
А в категорията най-добра актриса номинирани са:
Джеси Бъкли – „Хамнет“
Роуз Бърн – If I Had Legs I’d Kick You
Кейт Хъдсън – Song Sung Blue
Ренате Рейнсве – „Сантиментална стойност“
Ема Стоун – „Бугония“
Номинациите за поддържащи роли също са впечатляващи:
Най-добър актьор в поддържаща роля: Бенисио дел Торо, Джейкъб Елорди, Делрой Линдо, Шон Пен и Стелан Скарсгард
Най-добра актриса в поддържаща роля: Ел Фанинг, Инга Ибсдотер Лилеас, Ейми Мадиган, Вунми Мосаку и Теяна Тейлър
Сценаристите също имат голямо поле за изява – оригинален сценарий за „Синя луна“, „Обикновен инцидент“, „Върховният Марти“, „Сантиментална стойност“ и „Грешници“. А адаптираният сценарий се оспорва от „Бугония“, „Франкенщайн“, „Хамнет“, „Битка след битка“ и Train Dreams.
Номинациите бяха обявени от актьорите Даниел Брукс и Люис Пулман, а церемонията ще се състои за 98-и път на 15 март в театър „Долби“ в Лос Анджелис с водещ Конан О’Брайън.
Супер вълнуващо е – кой ще спечели и дали „Грешници“ ще грабне трофеите? Ще трябва да изчакаме до март, за да разберем!