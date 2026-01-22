Хорърът „Грешници“ прави рекорд с 16 номинации за „Оскар“!

Тази година наградите „Оскар“ са по-напрегнати от всякога – хорърът „Грешници“ се оказа големият хит, като получи най-много номинации в историята на наградите – цели 16!

За наградата за най-добър филм освен „Грешници“ се борят още: „Бугония“, „F1: Филмът“, „Франкенщайн“, „Хамнет“, „Върховният Марти“, „Битка след битка“, „Тайният агент“, „Сантиментална стойност“ и „Train Dreams“.

В категорията за най-добър режисьор номинирани са:

Клои Чжао – „Хамнет“

Пол Томас Андерсън – „Битка след битка“

Райън Куглър – „Грешници“

Йоахим Триер – „Сантиментална стойност“

Джош Сафди – „Върховният Марти“

За най-добър актьор се състезават:

Тимъти Шаламе – „Върховният Марти“

Леонардо Ди Каприо – „Битка след битка“

Итън Хоук – „Синя луна“

Майкъл Б. Джордан – „Грешници“

Вагнер Моура – „Тайният агент“

А в категорията най-добра актриса номинирани са:

Джеси Бъкли – „Хамнет“

Роуз Бърн – If I Had Legs I’d Kick You

Кейт Хъдсън – Song Sung Blue

Ренате Рейнсве – „Сантиментална стойност“

Ема Стоун – „Бугония“

Номинациите за поддържащи роли също са впечатляващи:

Най-добър актьор в поддържаща роля: Бенисио дел Торо, Джейкъб Елорди, Делрой Линдо, Шон Пен и Стелан Скарсгард

Най-добра актриса в поддържаща роля: Ел Фанинг, Инга Ибсдотер Лилеас, Ейми Мадиган, Вунми Мосаку и Теяна Тейлър

Сценаристите също имат голямо поле за изява – оригинален сценарий за „Синя луна“, „Обикновен инцидент“, „Върховният Марти“, „Сантиментална стойност“ и „Грешници“. А адаптираният сценарий се оспорва от „Бугония“, „Франкенщайн“, „Хамнет“, „Битка след битка“ и Train Dreams.

Номинациите бяха обявени от актьорите Даниел Брукс и Люис Пулман, а церемонията ще се състои за 98-и път на 15 март в театър „Долби“ в Лос Анджелис с водещ Конан О’Брайън.

Супер вълнуващо е – кой ще спечели и дали „Грешници“ ще грабне трофеите? Ще трябва да изчакаме до март, за да разберем!