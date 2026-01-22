БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена...
Чете се за: 04:07 мин.
Хорърът "Грешници" получи рекордните 16...
Чете се за: 07:37 мин.
България се присъедини към Съвета за мир с мандат на...
Чете се за: 07:30 мин.
Държавният глава Румен Радев излиза от президентската...
Чете се за: 00:40 мин.
Правителството даде мандат на премиера за подписване на...
Чете се за: 04:47 мин.
МОН не предвижда удължаване на междусрочната ваканция за...
Чете се за: 01:20 мин.
На церемония в Давос: Подписаха Хартата на оглавения от...
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Хорърът „Грешници“ прави рекорд с 16 номинации за „Оскар“!

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:27 мин.
Деца
Запази
хорърът грешници получи рекордните номинации наградите оскар
Слушай новината

Тази година наградите „Оскар“ са по-напрегнати от всякога – хорърът „Грешници“ се оказа големият хит, като получи най-много номинации в историята на наградите – цели 16!

За наградата за най-добър филм освен „Грешници“ се борят още: „Бугония“, „F1: Филмът“, „Франкенщайн“, „Хамнет“, „Върховният Марти“, „Битка след битка“, „Тайният агент“, „Сантиментална стойност“ и „Train Dreams“.

В категорията за най-добър режисьор номинирани са:

Клои Чжао – „Хамнет“
Пол Томас Андерсън – „Битка след битка“
Райън Куглър – „Грешници“
Йоахим Триер – „Сантиментална стойност“
Джош Сафди – „Върховният Марти“
За най-добър актьор се състезават:

Тимъти Шаламе – „Върховният Марти“
Леонардо Ди Каприо – „Битка след битка“
Итън Хоук – „Синя луна“
Майкъл Б. Джордан – „Грешници“
Вагнер Моура – „Тайният агент“
А в категорията най-добра актриса номинирани са:

Джеси Бъкли – „Хамнет“
Роуз Бърн – If I Had Legs I’d Kick You
Кейт Хъдсън – Song Sung Blue
Ренате Рейнсве – „Сантиментална стойност“
Ема Стоун – „Бугония“
Номинациите за поддържащи роли също са впечатляващи:

Най-добър актьор в поддържаща роля: Бенисио дел Торо, Джейкъб Елорди, Делрой Линдо, Шон Пен и Стелан Скарсгард
Най-добра актриса в поддържаща роля: Ел Фанинг, Инга Ибсдотер Лилеас, Ейми Мадиган, Вунми Мосаку и Теяна Тейлър
Сценаристите също имат голямо поле за изява – оригинален сценарий за „Синя луна“, „Обикновен инцидент“, „Върховният Марти“, „Сантиментална стойност“ и „Грешници“. А адаптираният сценарий се оспорва от „Бугония“, „Франкенщайн“, „Хамнет“, „Битка след битка“ и Train Dreams.

Номинациите бяха обявени от актьорите Даниел Брукс и Люис Пулман, а церемонията ще се състои за 98-и път на 15 март в театър „Долби“ в Лос Анджелис с водещ Конан О’Брайън.

Супер вълнуващо е – кой ще спечели и дали „Грешници“ ще грабне трофеите? Ще трябва да изчакаме до март, за да разберем!

Последвайте ни

ТОП 24

Президентът Румен Радев във Фейсбук: Готови сме, можем и ще успеем!
1
Президентът Румен Радев във Фейсбук: Готови сме, можем и ще успеем!
Държавният глава Румен Радев излиза от президентската институция утре
2
Държавният глава Румен Радев излиза от президентската институция утре
Обилен снеговалеж усложни пътната обстановка в Смолянско
3
Обилен снеговалеж усложни пътната обстановка в Смолянско
На церемония в Давос: Подписаха Хартата на оглавения от САЩ Съвет за мир
4
На церемония в Давос: Подписаха Хартата на оглавения от САЩ Съвет...
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
5
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Елина Васева: 26 години съм в борбата, такова нещо не бях виждала
6
Елина Васева: 26 години съм в борбата, такова нещо не бях виждала

Най-четени

От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
1
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
2
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
3
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
4
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Три жени загинаха при пожар в София
5
Три жени загинаха при пожар в София
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
6
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно

Още от: По света

Тейлър Суифт ще е вторият най-млад творец в Залата на славата на авторите на песни
Тейлър Суифт ще е вторият най-млад творец в Залата на славата на авторите на песни
Дворцовият музей в Пекин с нов облик след мащабна реставрация Дворцовият музей в Пекин с нов облик след мащабна реставрация
Чете се за: 00:30 мин.
Зоопаркът във Франкфурт посрещна бебе-маймуна от застрашения вид бонобо Зоопаркът във Франкфурт посрещна бебе-маймуна от застрашения вид бонобо
Чете се за: 00:30 мин.
Доналд Тръмп оттегли заплахите да завземе Гренландия със сила Доналд Тръмп оттегли заплахите да завземе Гренландия със сила
Чете се за: 01:07 мин.
Новините 22.01.2026 г. Новините 22.01.2026 г.
Чете се за: 04:15 мин.
Япония изпраща последните си панди обратно в Китай Япония изпраща последните си панди обратно в Китай
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

България се присъедини към Съвета за мир с мандат на правителството
България се присъедини към Съвета за мир с мандат на правителството
Чете се за: 07:30 мин.
По света
Политическите реакции у нас след подписването на Хартата на Съвета за мир Политическите реакции у нас след подписването на Хартата на Съвета за мир
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
НСИ са против да се ползват данните от последното преброяване за избирателните списъци НСИ са против да се ползват данните от последното преброяване за избирателните списъци
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
България е в топ 5 на страните с повишен риск от бърнаут България е в топ 5 на страните с повишен риск от бърнаут
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Промените в Изборния кодекс: Напрежение в пленарната зала и край на...
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
След ледения дъжд в Русе: Над 100 души пострадаха при падания...
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Как, кога и дали да се връзват психично болните пациенти -...
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Хорърът "Грешници" получи рекордните 16 номинации за...
Чете се за: 07:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ