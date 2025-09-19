БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Гледайте премиера Росен Желязков в "Интервюто"...
Чете се за: 00:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Хората се смеят и после мислят": Раздадоха Антинобеловите награди (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:17 мин.
Още
Запази

Сред отличените са проучвания на гущери, ядящи пица, чесън в кърмата и растежа на ноктите

хората смеят после мислят раздадоха антинобеловите награди снимки
Слушай новината

Гущери, ядящи пица, чесън в кърмата и растежът на ноктите са сред странните проучвания, отличени с тазгодишните Антинобелови награди, които бяха връчени в Бостън, пише ДПА.

Пародийните призове, които се раздават за 35-и път, са посветени на изследвания, които "карат хората да се смеят и после да мислят", посочват организаторите. Тазгодишната гала, която бе посветена на храносмилането, привлече около 1000 зрители, но бе посетена и от носители на конвенционалната Нобелова награда.

Екип от Нигерия, Того, Италия и Франция спечели наградата за хранене за проучване дали определен вид гущери предпочитат специфичен вид пица. В сферата на педиатрията американски учени бяха почетени заради това, че проучвали какво изпитват кърмачетата, когато майките им ядат чесън.

Покойният американски учен Уилям Бийн получи литературна награда за това, че педантично записвал степента на растеж на ноктите на ръцете си в продължение на 35 години.

Германските учени Фриц Ренер и Джесика Вертман спечелиха награда за проучването си как алкохолът понякога помага при ученето на чужд език. Ренер разказа, че идеята им хрумнала, когато били на по питие на конференция във Виена. Вертман подчерта, че те не окуражават употребата на алкохол и добави, че наградата пасва на тяхното намерение да предизвикат смях и размисъл.

Сред другите победители са учени от германския Институт "Макс Планк" за работата им, свързана с консистенцията на соса за спагети, индийски инженери, които изучавали влиянието на миришещите обувки върху употребата на етажерки за обувки и японски биолози, тествали дали крави, боядисани като зебри, отблъскват мухите, допълва ДПА.

Снимки: БТА

#антинобелови награди #Приз

Последвайте ни

ТОП 24

НА ЖИВО: Световното първенство по лека атлетика в Токио
1
НА ЖИВО: Световното първенство по лека атлетика в Токио
Второ огнище пламна край село Горнослав
2
Второ огнище пламна край село Горнослав
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
3
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Голям пожар гори край бившата рафинерия "Плама" до Плевен
4
Голям пожар гори край бившата рафинерия "Плама" до Плевен
Владимир Николов: България е по-силният отбор от Португалия, но подценяване не бива
5
Владимир Николов: България е по-силният отбор от Португалия, но...
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
6
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
2
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
3
Почина отец Иван от Нови хан
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
4
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от...
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
5
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
6
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти

Още от: Галерия

Енрике Иглесиас пя пред хиляди фенове на стадион "Васил Левски" (СНИМКИ)
Енрике Иглесиас пя пред хиляди фенове на стадион "Васил Левски" (СНИМКИ)
Октоберфест 2025 започна в Мюнхен (СНИМКИ) Октоберфест 2025 започна в Мюнхен (СНИМКИ)
Чете се за: 01:02 мин.
"Саграда фамилия" в Барселона скоро ще бъде най-високата катедрала в Европа (СНИМКИ) "Саграда фамилия" в Барселона скоро ще бъде най-високата катедрала в Европа (СНИМКИ)
Чете се за: 03:52 мин.
Застрашени миниатюрни маймунки ще радват посетителите в зоопарка в Бургас Застрашени миниатюрни маймунки ще радват посетителите в зоопарка в Бургас
Чете се за: 01:17 мин.
В Плевен отиграха как се действа при терористичен акт със заложници на спортна среща (СНИМКИ) В Плевен отиграха как се действа при терористичен акт със заложници на спортна среща (СНИМКИ)
Чете се за: 00:57 мин.
Панагюрското златно съкровище се завърна у дома (СНИМКИ) Панагюрското златно съкровище се завърна у дома (СНИМКИ)
Чете се за: 00:30 мин.

Водещи новини

Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Премиерът Росен Желязков ще участва в 80-ата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк Премиерът Росен Желязков ще участва в 80-ата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Наталия Киселова: Коалицията е като тръстиката - огъва се, но не се пречупва Наталия Киселова: Коалицията е като тръстиката - огъва се, но не се пречупва
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Заради кибератаката: Продължават проблемите на няколко европейски летища Заради кибератаката: Продължават проблемите на няколко европейски летища
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Овладян е големият пожар над асеновградското село Горнослав
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Цените на повечето храни, плодове и зеленчуци се повишават на...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
"Източен страж": Британски изтребители осъществиха първия...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Гледайте премиера Росен Желязков в "Интервюто" по БНТ 1...
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ