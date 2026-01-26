БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Учениците във Варна се връщат в клас, отмениха грипната...
Чете се за: 00:30 мин.
Трагедия: Две малки момиченца загинаха при пожар във...
Чете се за: 00:55 мин.

Хотел и параклис от лед отвориха врати в Япония

Чете се за: 01:05 мин.
Деца
Хотел и параклис от лед отвориха врати в Япония
Снимка: БТА
На японския остров Хокайдо за новия зимен сезон отвориха хотел и параклис, изградени изцяло от лед. Атракцията се намира в курорта Томаму и е част от т.нар. Ледено село, което всяка година привлича туристи от цял свят.

Хотелът е направен от големи ледени блокове и може да приеме само една група гости на нощ. Температурата вътре е между минус 5 и минус 7 градуса, затова посетителите получават специални спални чували и екипировка, за да издържат студа.

Параклисът от лед е особено популярен и вече е бил място за стотици сватбени церемонии. Тази година той отбелязва 20 години от първата сватба, проведена в него.

Леденият хотел и параклис са отворени само през зимните месеци и са сред най-необичайните туристически атракции в Япония

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Двама души загинаха при тежка катастрофа на главния път Бургас - Малко Търново
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
200 милиона американци са в плен на арктически студове, пикът на бурята е утре
РИОСВ пломбира линията за ПДЧ на завода във Велико Търново
Ново жури, нов вот - вижте какво ни очаква на финала на националната селекция за "Евровизия"
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
Трагедия: Две малки момиченца загинаха при пожар във врачанското село Липница
Трагедия: Две малки момиченца загинаха при пожар във врачанското...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Разнобой в кабинета: Премиерът и външният министър в задочен спор около членството на България в Съвета за мир
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
В очакване на развръзката: Кога ще започне процедурата за избор на служебен премиер?
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Учениците във Варна се връщат в клас, отмениха грипната епидемия
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
След убийството в Минеаполис: Обама и Клинтън призоваха...
Чете се за: 03:47 мин.
По света
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Пореден случай на агресия между ученички в Благоевград
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
