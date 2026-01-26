Хотел и параклис от лед отвориха врати в Япония

На японския остров Хокайдо за новия зимен сезон отвориха хотел и параклис, изградени изцяло от лед. Атракцията се намира в курорта Томаму и е част от т.нар. Ледено село, което всяка година привлича туристи от цял свят.

Хотелът е направен от големи ледени блокове и може да приеме само една група гости на нощ. Температурата вътре е между минус 5 и минус 7 градуса, затова посетителите получават специални спални чували и екипировка, за да издържат студа.

Параклисът от лед е особено популярен и вече е бил място за стотици сватбени церемонии. Тази година той отбелязва 20 години от първата сватба, проведена в него.

Леденият хотел и параклис са отворени само през зимните месеци и са сред най-необичайните туристически атракции в Япония