Христо Илиев: Очаквах да стана шампион

Националният рекордьор на България в спринта на 60 метра в зала Христо Илиев заяви, че не е доволен от старта, но щастлив, че е спечелил титлата на 100 метра при мъжете на Балканиадата по лека атлетика в гръцкия град Волос.

Илиев, който по-рано днес беше най-бърз на полуфиналите, записа време от 10.25 секунди (+1.3 м/сек).

"Не съм доволен от старта, защото когато ни казаха "по местата" и също малко преди да кажат "готови", аз още мърдах на блока, не можах да застана на блока, още бях в движение Очаквах малко по-силен резултат, но въпреки този слаб старт постигнах много добро време", каза той след финала.

"Очаквах да стана шампион. Знаех, че ще има силна конкуренция, но аз си взех своето. Сега евентуално ще бягам чак на Държавния шампионат и след това чак на Европейското първенство за мъже. Много се радвам от победата. Надявам се аз да съм прокарал пътя на целия български отбор. Още медали пожелавам на всички. Най-вече им пожелавам да са здрави и да се забавляват", добави той.

"Мисля, че този сезон съм способен на много силни бягания. Надявам се на шампионата и на Европейското да покажа много силни резултати, някъде около националния рекорд", завърши Илиев.