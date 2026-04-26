Христо Стоичков към Александър Везенков: Накара цяла България да се изправи на крака

Българската баскетболна звезда Александър Везенков получи специално признание след спечелването на наградата за най-полезен играч в Евролигата – този път от една от най-големите фигури в родния спорт, Христо Стоичков.

Везенков заслужи отличието за втори път в кариерата си след сезон 2022/2023, превръщайки се едва във втория баскетболист с подобно постижение след американеца Антъни Паркър.

"Поздравления, Саша! Какъв момент за България! Накара цяла нация да се изправи на крака. Запомни това – ти вписа името си в историята. България се гордее и аз съм много горд. Сега ти и твоят отбор отивайте да спечелите Евролигата. Вие го заслужавате“, заяви Стоичков във видеообръщение.

Самият Везенков не скри емоцията си от признанието.

"Той е легенда. Побиха ме тръпки, защото е световна фигура, позната навсякъде. За мен е чест, че го познавам. В трудни моменти, особено в Барселона, той ми е казвал да продължа да работя и да вярвам в себе си.“

По-рано през месеца Стоичков изгледа на живо мач на клубния тим на Везенков Олимпиакос в София, с което за пореден път демонстрира подкрепата си към българските спортисти на най-високо ниво.