Кендрик Нън посочи Александър Везенков за MVP на сезона в Евролигата

Българският баскетболист Александър Везенков получи сериозно признание от един от основните си конкуренти в Евролигата. Гардът на Панатинайкос Кендрик Нън го посочи като свой избор за най-полезен играч (MVP) за сезон 2025/2026.

Нън, който спечели отличието през миналата кампания, включи Везенков както в идеалната петица на турнира, така и на върха в класацията за най-ценен състезател. Изборът му бе оповестен чрез официалните канали на Евролигата в социалните мрежи.

30-годишният български национал, който носи екипа на Олимпиакос, вече има във визитката си наградата за MVP от 2023 година. През настоящия сезон той отново демонстрира впечатляваща форма и си гарантира отличието "Алфонсо Форд“ за най-добър реализатор в турнира.

В своята символична петица Кендрик Нън включи още себе си, Силвен Франсиско, Илайджа Брайънт и Никола Милутинов, като подчерта високото ниво на конкуренция в надпреварата.

Признанието от страна на един от водещите играчи в Евролигата затвърждава позицията на Везенков сред най-добрите баскетболисти в Европа през настоящия сезон.