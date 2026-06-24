Христо Стоичков към Лионел Меси: Ти си гений и ние сме щастливци да те гледаме!

Легендата на българския футбол Христо Стоичков отправи специален поздрав към Лионел Меси по случай 39-ия рожден ден на аржентинеца.

Носителят на „Златната топка“ празнува личния си празник в разгара на световното първенство, където продължава да впечатлява с изявите си. Капитанът на Аржентина вече има пет гола в първите два мача на тима си и подобри редица рекорди по време на победата над Австрия с 2:0.

Стоичков, който също като Меси остави трайна следа в историята на Барселона, използва социалните мрежи, за да поздрави своя приятел и да изрази възхищението си от неговите постижения.

"Бих пожелал на всеки да празнува по такъв начин своя рожден ден! Лео Меси, ти си гений и ние сме щастливци да те гледаме! Желая всичко най-хубаво на теб и цялото ти семейство! Бъди жив и здрав, не спирай да ни радваш! Честит рожден ден, приятелю!“, написа Стоичков.

Поздравът на Камата идва в момент, в който Меси продължава да пише история на световните първенства и да затвърждава мястото си сред най-великите футболисти на всички времена.