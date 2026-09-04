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Христо Стоичков отново събира младите футболни таланти в Бургас

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Спорт
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Камата ще бъде специален гост на четвъртото издание на "Пътят към звездите“, в което 60 деца ще покажат уменията си в центъра на града

Христо Стоичков отново събира младите футболни таланти в Бургас
Снимка: БТА
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Христо Стоичков отново ще се завърне в Бургас за четвъртото поредно издание на детския футболен турнир "Христо Стоичков – Пътят към звездите“. Събитието ще се проведе на 11 септември, а началото е предвидено за 11:00 часа на площад "Тройката“ пред TriA City Centre.

В тазгодишното издание ще се включат 60 деца от Бургас, които ще имат възможността да играят пред погледа на носителя на "Златната топка“. Турнирът е част и от официалния спортен календар на Община Бургас за септември.

Площад "Тройката“ ще бъде преобразен във футболен терен, а Стоичков ще бъде до младите таланти в ден, посветен на спорта, амбицията и удоволствието от играта. За всички участници са предвидени и специални награди от спортния бранд EA7.

Програмата няма да бъде насочена единствено към младите футболисти. Докато срещите се провеждат, Стоичков ще отдели време и на своите почитатели. Посетителите ще могат да се снимат с легендарния номер 8 и да получат негов автограф.

За първите 300 фенове са подготвени и специални подаръци. Срещата на Камата с почитателите вече се превърна в традиционна част от турнира и през предишните издания предизвика сериозен интерес.

През 2025 година в "Пътят към звездите“ участваха представители на шест футболни клуба от Бургас, а Стоичков се срещна със стотици фенове за снимки и автографи.

В момента бившият български национал работи за ФИФА по проект, насочен към връщането на футбола в училищата и създаването и активизирането на училищни отбори в по-слабо развити страни.

Четвъртото издание на "Пътят към звездите“ трябва да приключи около 15:00 часа, когато ще се проведе официалното награждаване на младите футболисти.

#"Христо Стоичков - Пътят към звездите" #христо стоичков

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