Христо Стоичков отново събира младите футболни таланти в Бургас

Христо Стоичков отново ще се завърне в Бургас за четвъртото поредно издание на детския футболен турнир "Христо Стоичков – Пътят към звездите“. Събитието ще се проведе на 11 септември, а началото е предвидено за 11:00 часа на площад "Тройката“ пред TriA City Centre.

В тазгодишното издание ще се включат 60 деца от Бургас, които ще имат възможността да играят пред погледа на носителя на "Златната топка“. Турнирът е част и от официалния спортен календар на Община Бургас за септември.

Площад "Тройката“ ще бъде преобразен във футболен терен, а Стоичков ще бъде до младите таланти в ден, посветен на спорта, амбицията и удоволствието от играта. За всички участници са предвидени и специални награди от спортния бранд EA7.

Програмата няма да бъде насочена единствено към младите футболисти. Докато срещите се провеждат, Стоичков ще отдели време и на своите почитатели. Посетителите ще могат да се снимат с легендарния номер 8 и да получат негов автограф.

За първите 300 фенове са подготвени и специални подаръци. Срещата на Камата с почитателите вече се превърна в традиционна част от турнира и през предишните издания предизвика сериозен интерес.

През 2025 година в "Пътят към звездите“ участваха представители на шест футболни клуба от Бургас, а Стоичков се срещна със стотици фенове за снимки и автографи.

В момента бившият български национал работи за ФИФА по проект, насочен към връщането на футбола в училищата и създаването и активизирането на училищни отбори в по-слабо развити страни.

Четвъртото издание на "Пътят към звездите“ трябва да приключи около 15:00 часа, когато ще се проведе официалното награждаване на младите футболисти.