Христо Стоичков за Меси: Всички спорове са излишни!

Легендата на българския футбол не пропусна да се изкаже ласкаво за историческото постижение на аржентинеца на Мондиал 2026.
Легендата на българския футбол Христо Стоичков не пропусна да поздрави Лионел Меси, който вкара двете исторически попадения за победата на Аржентина над Австрия (2:0) на Световното първенство. Капитанът на аржентинците вече е едноличен голмайстор в историята на Мондиалите с 18 гола.
"Всички спорове са излишни! Най-много мачове, най-много голове на мондиал! Това е Лионел Меси!", написа Стоичков под снимка с Меси, на която и двамата държат най-престижното индивидуално отличие във футбола - "Златната топка".