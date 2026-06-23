Христо Стоичков за Меси: Всички спорове са излишни!

Легендата на българския футбол Христо Стоичков не пропусна да поздрави Лионел Меси, който вкара двете исторически попадения за победата на Аржентина над Австрия (2:0) на Световното първенство. Капитанът на аржентинците вече е едноличен голмайстор в историята на Мондиалите с 18 гола.

"Всички спорове са излишни! Най-много мачове, най-много голове на мондиал! Това е Лионел Меси!", написа Стоичков под снимка с Меси, на която и двамата държат най-престижното индивидуално отличие във футбола - "Златната топка".