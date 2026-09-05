Христо Янев: Позицията на треньора е да обира негативите

Христо Янев подходи философски след второто равенство от началото на сезона за ЦСКА в Първа лига. „Армейците“ сътвориха равенство срещу Спарта Варна след 1:1 на стадион „Спартак“, а техният старши треньор сподели, че не се притеснява от виковете „оставка“ по негов адрес.

Янев призна, че не е безгрешен, но не пропусна да коментира и сериозните пропуски, които прави тимът от Герена.

„Виковете оставка? Това е част от моята работа, нали така? Когато отборът не постига победи, позицията на треньора е точно за това, за да обира всички негативи и да поема вината за това нещо. Казах и на вашите колеги отвън. Аз знам кога допускам грешки, но също така днес в мача имахме поне пет-шест стопроцентови ситуации за гол. Контролирахме мача през цялото време и единствено, за което ме е яд, че не успяхме да вкараме гол от тези ситуации и допуснахме изключително елементарна грешка, от която допуснахме попадение. Това се повтаря в поредица от мачове. Нещото, което трябва да променим в играта“, започна той.

„Не е имало мисъл за Суперкупата в сряда. Ние не сме отбор, който може да подценява когото и да било. Поздравявам Спартак за тяхната добра игра. Не може да ги подценяваме. Те имаха своите ситуации в мача, но начинът, по който ни вкараха гола, е изцяло от наша грешка, индивидуална. Трябваше да вземем по-добро решение в ситуация, в която не предвещаваше нищо опасно за нас. Ние предоставихме инициативата на домакините. Те се възползваха“, допълни наставникът.

Специалистът отново говори по темата, свързана с липсата на голове при ситуациите, които се откриват пред „червените“.

"Що се отнася до ситуациите, в които не вкарваме, ние сме като екип хора, които казваме как може да създадем ситуации, но не можем да влезем на терена и да ги реализираме. Във футболната игра се случва нерядко това - да имаш много на брой ситуации и да не можеш да отбележиш в повечето от тях. Това е част от играта. За съжаление, неприятната част, когато отборът ти не печели.“

"Току-що я видях ситуацията, за която играчите имаха претенции за дузпа в добавеното време. Ситуацията е сто процента дузпа. Не искам да коментирам никой. Сто процента е дузпа. По всички правила на играта. Сто процента е дузпа. Има неестествено вдигане на ръката на футболиста на Спартак Варна. Топката отива в посока вратата. Не виждам позитиви, когато отборът не печели, когато губим точки и когато сами се вкарваме в неприятни ситуации“, завърши Янев.