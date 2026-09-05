БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Христо Янев: Позицията на треньора е да обира негативите

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:20 мин.
Спорт
Запази

Това е част от моята работа, коментира треньорът на ЦСКА след едва второто равенство в Първа лига

христо янев позицията треньора обира негативите
Слушай новината

Христо Янев подходи философски след второто равенство от началото на сезона за ЦСКА в Първа лига. „Армейците“ сътвориха равенство срещу Спарта Варна след 1:1 на стадион „Спартак“, а техният старши треньор сподели, че не се притеснява от виковете „оставка“ по негов адрес.

Янев призна, че не е безгрешен, но не пропусна да коментира и сериозните пропуски, които прави тимът от Герена.

„Виковете оставка? Това е част от моята работа, нали така? Когато отборът не постига победи, позицията на треньора е точно за това, за да обира всички негативи и да поема вината за това нещо. Казах и на вашите колеги отвън. Аз знам кога допускам грешки, но също така днес в мача имахме поне пет-шест стопроцентови ситуации за гол. Контролирахме мача през цялото време и единствено, за което ме е яд, че не успяхме да вкараме гол от тези ситуации и допуснахме изключително елементарна грешка, от която допуснахме попадение. Това се повтаря в поредица от мачове. Нещото, което трябва да променим в играта“, започна той.

Не е имало мисъл за Суперкупата в сряда. Ние не сме отбор, който може да подценява когото и да било. Поздравявам Спартак за тяхната добра игра. Не може да ги подценяваме. Те имаха своите ситуации в мача, но начинът, по който ни вкараха гола, е изцяло от наша грешка, индивидуална. Трябваше да вземем по-добро решение в ситуация, в която не предвещаваше нищо опасно за нас. Ние предоставихме инициативата на домакините. Те се възползваха“, допълни наставникът.

Специалистът отново говори по темата, свързана с липсата на голове при ситуациите, които се откриват пред „червените“.

"Що се отнася до ситуациите, в които не вкарваме, ние сме като екип хора, които казваме как може да създадем ситуации, но не можем да влезем на терена и да ги реализираме. Във футболната игра се случва нерядко това - да имаш много на брой ситуации и да не можеш да отбележиш в повечето от тях. Това е част от играта. За съжаление, неприятната част, когато отборът ти не печели.“

"Току-що я видях ситуацията, за която играчите имаха претенции за дузпа в добавеното време. Ситуацията е сто процента дузпа. Не искам да коментирам никой. Сто процента е дузпа. По всички правила на играта. Сто процента е дузпа. Има неестествено вдигане на ръката на футболиста на Спартак Варна. Топката отива в посока вратата. Не виждам позитиви, когато отборът не печели, когато губим точки и когато сами се вкарваме в неприятни ситуации“, завърши Янев.

Свързани статии:

Спартак неутрализира ЦСКА във Варна
Спартак неутрализира ЦСКА във Варна
„Соколите“ измъкнаха точката срещу „армейците“ в Първа лига.
Чете се за: 04:02 мин.
#Първа лига 2026/2027 #ПФК ЦСКА #Христо Янев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте по БНТ 3 фазата на директните елиминации от световното първенство по Сока 6
1
Гледайте по БНТ 3 фазата на директните елиминации от световното...
Октомври може да бъде по-топъл и с по-малко дъжд от 2025 г.
2
Октомври може да бъде по-топъл и с по-малко дъжд от 2025 г.
Жена загина при тежка катастрофа във Великотърновско, други две са тежко пострадали
3
Жена загина при тежка катастрофа във Великотърновско, други две са...
По пътя към голямата сцена: 13-годишно момче от Русе спечели конкурса "Златният микрофон" в Италия
4
По пътя към голямата сцена: 13-годишно момче от Русе спечели...
Пет бебета се родиха по естествен път само за 10 минути в „Шейново“
5
Пет бебета се родиха по естествен път само за 10 минути в...
Георги Господинов с първи думи само пред БНТ: Хубаво е, когато български писател спечели голяма европейска награда
6
Георги Господинов с първи думи само пред БНТ: Хубаво е, когато...

Най-четени

На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
1
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал "Бъкстон"
2
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал...
Времето през септември: Най-високите температури ще са между 31° и 36°, а най-ниските – между 5° и 10°
3
Времето през септември: Най-високите температури ще са между...
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на двамата полицаи в Бургас
4
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на...
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
5
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от тротинетка във Велинградско
6
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от...

Още от: Футбол

Огнян Младенов: Липсата на късмет ни попречи да се приберем с точка
Огнян Младенов: Липсата на късмет ни попречи да се приберем с точка
Хулио Веласкес: Важно е да сложим този мач в правилния контекст Хулио Веласкес: Важно е да сложим този мач в правилния контекст
Чете се за: 02:05 мин.
8 от 8! Левски повали и ЦСКА 1948 8 от 8! Левски повали и ЦСКА 1948
Чете се за: 04:07 мин.
Васил Петров: Можеше да вземем и повече точки Васил Петров: Можеше да вземем и повече точки
Чете се за: 04:42 мин.
Байерн Мюнхен стигна само до равенство срещу Шалке в Бундеслигата Байерн Мюнхен стигна само до равенство срещу Шалке в Бундеслигата
Чете се за: 01:02 мин.
Първа лига: Левски - ЦСКА 1948 (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Левски - ЦСКА 1948 (ГАЛЕРИЯ)

Водещи новини

Уиткоф и Къшнър в Москва: Големите очаквания за мир
Уиткоф и Къшнър в Москва: Големите очаквания за мир
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Велислава Петрова се срещна с майката на Ива Михайлова и я увери в подкрепата на правителството Велислава Петрова се срещна с майката на Ива Михайлова и я увери в подкрепата на правителството
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Господинов с наградата „Жан Моне“: "Литературата е антидот срещу разпада" Господинов с наградата „Жан Моне“: "Литературата е антидот срещу разпада"
Чете се за: 05:35 мин.
У нас
Коледен бонус за най-бедните: Около 500 000 души ще получат по 50 евро Коледен бонус за най-бедните: Около 500 000 души ще получат по 50 евро
Чете се за: 02:40 мин.
Общество
Двама души загинаха при тежка катастрофа край Ямбол
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
За богатството на Аполония и нейния трезор
Чете се за: 12:50 мин.
У нас
Репортерът на БНТ - Варна Петър Дойкински получи наградата...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Започнаха честванията за 141 години от Съединението (СНИМКИ)
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ