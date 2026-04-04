Христомира Поповска спечели титлата на турнир по бадминтон в Унгария

Тя стигна до златното отличие с пет поредни победи.

Българската бадминтонистка Христомира Поповска спечели титлата на единично жени на международния турнир по бадминтон в унгарския град Печ.

Поставената под номер 4 българка победи на финала Нела Никвист (Финландия) с 21:19, 21:17 за 28 минути на корта.

Поповска поведе убедително в началото, а в края на първия гейм взе три поредни точки, за да спечели частта. Във втория гейм националката взе аванс от 20:15 и без проблеми затвори мача.

Тя стигна до златното отличие с пет поредни победи. В надпреварата участваха общо десет български състезатели.

