Христомира Поповска ще спори за титлата на турнир по бадминтон в Унгария

Българската бадминтонистка Христомира Поповска ще спори за титлата на единично жени на международния турнир по бадминтон в унгарския град Печ.

Поставената под номер 4 българка елиминира втората поставена Талулах Шарлийн ван Копенол (Чехия) с 21:18, 9:21, 21:17 за 44 минути.

В решителния трети гейм Поповска поведе с 16:9 и без проблеми спечели мача. Така тя записа четвърти пореден успех в надпреварата.

На финала утре българката ще играе срещу Нела Никвист (Финландия).

На двойки мъже Евгени Панев и Цветомир Стоянов отстъпиха на четвъртфиналите в драматичен мач от номер 4 Евън Гулен и Арсен Сер (Франция) със 17:21, 21:18, 19:21 за 42 минути.

Българите изравниха в края на третия гейм, но загубиха последните две точки, а с това и срещата.