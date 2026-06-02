Хулeн Лопетеги заложи на мощна атака за Мондиал 2026

Катар включи деветима нападатели в окончателния си състав, а големите надежди са свързани с Акрам Афиф и Алмоез Али

Селекционерът на Катар Хулен Лопетеги обяви окончателния състав на отбора за Световното първенство по футбол, като впечатление прави офанзивният облик на тима. Испанският специалист е включил цели деветима нападатели в групата от 26 футболисти за шампионата в САЩ, Канада и Мексико.

Сред най-големите звезди в състава са двукратният носител на наградата за футболист №1 на Азия Акрам Афиф и голмайстор №1 в историята на катарския национален отбор Алмоез Али. Двамата ще бъдат основните оръжия на тима в опита му да остави далеч по-добро впечатление в сравнение с предишното си участие на световни финали.

Катар беше домакин на Мондиал 2022, но тогава записа три загуби в груповата фаза и се превърна в първата страна домакин, отпаднала без спечелена точка. Сега обаче азиатският шампион влиза в турнира с по-голям опит и самочувствие след защитената титла от Купата на Азия и успешното преминаване през квалификациите.

Лопетеги запази голяма част от ядрото на отбора от последните години, включително вратаря Мешаал Баршам, защитника Педро Мигел и опитните полузащитници Карим Будиаф, Абдулазиз Хатем и Асим Мадибо.

На Световното първенство Катар ще играе в група B заедно с отборите на Канада, Швейцария и Босна и Херцеговина.

Състав на Катар за Мондиал 2026:

Вратари: Салах Закария (Ал-Духаил), Махмуд Абунада (Ал-Раян), Мешаал Баршам (Ал-Сад)

Защитници: Хашми Хюсеин (Ал-Араби), Айюб Алауи (Ал-Гарафа), Буалем Куххи (Ал-Сад), Педро Мигел (Ал-Сад), Иса Лайе (Ал-Араби), Лукас Мендес (Ал-Уакра), Султан Ал-Браке (Ал-Духаил), Хомам Ал-Амин (Културал Леонеса)

Полузащитници: Мохамед Ал-Манай (Ал-Шамал), Джасем Джабер (Ал-Раян), Карим Будиаф (Ал-Духаил), Ахмед Фати (Ал-Араби), Абдулазиз Хатем (Ал-Раян), Асим Мадибо (Ал-Уакра)

Нападатели: Тахсин Мохамед (Ал-Духаил), Едмилсон Жуниор (Ал-Духаил), Алмоез Али (Ал-Духаил), Акрам Афиф (Ал-Сад), Мохамед Мунтари (Ал-Гарафа), Юсуф Абдурисаг (Ал-Уакра), Ахмед Алаа (Ал-Раян), Хасан Ал-Хайдос (Ал-Сад), Ахмед Ал-Ганехи (Ал-Гарафа).

