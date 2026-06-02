Хулeн Лопетеги заложи на мощна атака за Мондиал 2026

Селекционерът на Катар Хулен Лопетеги обяви окончателния състав на отбора за Световното първенство по футбол, като впечатление прави офанзивният облик на тима. Испанският специалист е включил цели деветима нападатели в групата от 26 футболисти за шампионата в САЩ, Канада и Мексико.

Сред най-големите звезди в състава са двукратният носител на наградата за футболист №1 на Азия Акрам Афиф и голмайстор №1 в историята на катарския национален отбор Алмоез Али. Двамата ще бъдат основните оръжия на тима в опита му да остави далеч по-добро впечатление в сравнение с предишното си участие на световни финали.

Катар беше домакин на Мондиал 2022, но тогава записа три загуби в груповата фаза и се превърна в първата страна домакин, отпаднала без спечелена точка. Сега обаче азиатският шампион влиза в турнира с по-голям опит и самочувствие след защитената титла от Купата на Азия и успешното преминаване през квалификациите.

Лопетеги запази голяма част от ядрото на отбора от последните години, включително вратаря Мешаал Баршам, защитника Педро Мигел и опитните полузащитници Карим Будиаф, Абдулазиз Хатем и Асим Мадибо.

На Световното първенство Катар ще играе в група B заедно с отборите на Канада, Швейцария и Босна и Херцеговина.

Състав на Катар за Мондиал 2026:

Вратари: Салах Закария (Ал-Духаил), Махмуд Абунада (Ал-Раян), Мешаал Баршам (Ал-Сад)

Защитници: Хашми Хюсеин (Ал-Араби), Айюб Алауи (Ал-Гарафа), Буалем Куххи (Ал-Сад), Педро Мигел (Ал-Сад), Иса Лайе (Ал-Араби), Лукас Мендес (Ал-Уакра), Султан Ал-Браке (Ал-Духаил), Хомам Ал-Амин (Културал Леонеса)

Полузащитници: Мохамед Ал-Манай (Ал-Шамал), Джасем Джабер (Ал-Раян), Карим Будиаф (Ал-Духаил), Ахмед Фати (Ал-Араби), Абдулазиз Хатем (Ал-Раян), Асим Мадибо (Ал-Уакра)

Нападатели: Тахсин Мохамед (Ал-Духаил), Едмилсон Жуниор (Ал-Духаил), Алмоез Али (Ал-Духаил), Акрам Афиф (Ал-Сад), Мохамед Мунтари (Ал-Гарафа), Юсуф Абдурисаг (Ал-Уакра), Ахмед Алаа (Ал-Раян), Хасан Ал-Хайдос (Ал-Сад), Ахмед Ал-Ганехи (Ал-Гарафа).