Хулио Веласкес е подписал нов договор като старши треньор на Левски

От Левски обявиха, че треньорът на отбора Хулио Веласкес е подписал нов договор с клуба. Това стана чрез профила в социалните мрежи на клуба, от който става ясно, че той се е обвързал със "сините" до 2028 г.

"Новото споразумение отразява взаимното доверие между страните и общото желание за устойчиво надграждане на представянето на първия отбор.

Испанският специалист застана начело на „сините“ в началото на 2025 г. и до този момент има 37 мача. Под негово ръководство отборът се класира за европейските клубни турнири, а в началото на сезон 2025/26 той изведе Левски до плейофите в Лигата на конференциите на УЕФА, като записа 8 мача в Европа. ПФК Левски пожелава на Хулио Веласкес много победи, щастливи мигове и постигнати цели със синята фланелка", написаха на сайта на клуба.

Настоящият контракт на испанеца бе до края на сезона.

В момента Левски е на първо място във временното класиране на Първа лига и дава много футболисти на мъжкия, младежкия и юношеския национални отбори.