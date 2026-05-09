Хулио Веласкес: Мисля, че заслужавахме да победим

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес бе ядосан след загубата от Лудогорец с 0:1, след която се проведоха шампионските тържества на "сините".

„Направихме много добър мач, притежавахме топката, добре организирани в защита, но стигахме до последната третина на игрището и не успявахме да отбележим. Мисля, че заслужавахме да победим", коментира специалистът.

"Отборът направи добър мач, но допуснахме грешка и ни вкараха. Затова съм толкова афектиран от загубата, не ми харесва да губя дори и на карти. Сега съм изключително сърдит, няма как да загубя мач и след пет минути да ви кажа, че съм щастлив, но трябва да се успокоя и да се зарадваме на момента", обясни Веласкес.