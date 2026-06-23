Хулио Веласкес: Стартовият състав не е ясен

Наставникът на Левски Хулио Веласкес внесе яснота около състоянието на Радослав Кирилов и Кристиан Макун, които пропуснаха победата на шампионите с 6:0 срещу Етър в контролен мач. Испанският специалист е категоричен, че има добро усещане преди двубоите с Борац Баня Лука в квалификациите на Шампионската лига през юли.

"Това е една тренировка, в която всеки получава минути за изява. Добре се получи, защото играхме срещу противник с друга схема. Положителното е, че се адаптирахме добре към това как трябва да играем. Преди мача Ради Кирилов получи леки смущения, но по принцип не би трябвало да има проблеми. Разбрахме, че не се чувства добре. Постоянно има промени, това са динамични процеси. Стартовият състав не е ясен до деня на самия двубой. Трябва да продължим да се развиваме. Всички работят много добре и съм много доволен от атмосферата. Всичко е нормално при Макун. Контузи се с националния отбор и се възстановява добре. В края на седмицата ще се включи в тренировъчния процес. Все още не са се присъединили всички футболисти. Имам добро усещане за първия ни официален мач, заради начина по които работим. Има много време още", каза Веласкес пред медиите след приятелския двубой в Правец.