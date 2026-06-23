БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Омбудсманът: Година след сигналите за сексуално и...
Чете се за: 07:37 мин.
Григор Димитров започна с убедителна победа в Майорка
Чете се за: 02:00 мин.
Премиерът Радев: България е достигнала прага на...
Чете се за: 02:15 мин.
Демерджиев за аферата "Баба Алино": Показанията...
Чете се за: 05:22 мин.
Правителството, синдикатите и бизнесът не се разбраха за...
Чете се за: 04:00 мин.
СПЕЦИАЛНО: Схема за фалшиви гръцки шофьорски книжки...
Чете се за: 05:22 мин.
Прокуратурата във Варна разследва шест досъдебни...
Чете се за: 02:55 мин.
При здравословен проблем по време на почивка: Колко...
Чете се за: 05:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Хулио Веласкес: Стартовият състав не е ясен

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
Запази

Наставникът на Левски коментира подготовката на отбора.

хулио веласкес новите левски покажат желание игра помогнат израстването отбора
Снимка: startphoto.bg

Наставникът на Левски Хулио Веласкес внесе яснота около състоянието на Радослав Кирилов и Кристиан Макун, които пропуснаха победата на шампионите с 6:0 срещу Етър в контролен мач. Испанският специалист е категоричен, че има добро усещане преди двубоите с Борац Баня Лука в квалификациите на Шампионската лига през юли.

"Това е една тренировка, в която всеки получава минути за изява. Добре се получи, защото играхме срещу противник с друга схема. Положителното е, че се адаптирахме добре към това как трябва да играем. Преди мача Ради Кирилов получи леки смущения, но по принцип не би трябвало да има проблеми. Разбрахме, че не се чувства добре. Постоянно има промени, това са динамични процеси. Стартовият състав не е ясен до деня на самия двубой. Трябва да продължим да се развиваме. Всички работят много добре и съм много доволен от атмосферата. Всичко е нормално при Макун. Контузи се с националния отбор и се възстановява добре. В края на седмицата ще се включи в тренировъчния процес. Все още не са се присъединили всички футболисти. Имам добро усещане за първия ни официален мач, заради начина по които работим. Има много време още", каза Веласкес пред медиите след приятелския двубой в Правец.

#Хулио Веласкес #ПФК Левски София

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Осигуровките на държавните служители ще бъдат обсъдени на заседание на Тристранния съвет
1
Осигуровките на държавните служители ще бъдат обсъдени на заседание...
Премиерът Радев: България е достигнала прага на възможностите си да предоставя военна или финансова подкрепа за Украйна
2
Премиерът Радев: България е достигнала прага на възможностите си да...
Демерджиев за аферата "Баба Алино": Показанията на Невзоров до голяма степен изясняват какво се е случило и кой си е "затварял очите"
3
Демерджиев за аферата "Баба Алино": Показанията на...
Продължава издаването на заповеди за събаряне на постройки в местността Баба Алино
4
Продължава издаването на заповеди за събаряне на постройки в...
Прокуратурата във Варна разследва шест досъдебни производства по казуса "Баба Алино"
5
Прокуратурата във Варна разследва шест досъдебни производства по...
Аферата "Баба Алино": Прокурори от ВКС се командироват във Варна, за да помагат по досъдебните производства
6
Аферата "Баба Алино": Прокурори от ВКС се командироват...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
2
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
3
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски коли ще спират агресивни шофьори
4
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски...
Изтеглиха вариант номер 1 на изпита по български език и литература за седмокласниците
5
Изтеглиха вариант номер 1 на изпита по български език и литература...
Тиктокърът Стоян Колев е задържан за 72 часа, повдигнаха му две обвинения
6
Тиктокърът Стоян Колев е задържан за 72 часа, повдигнаха му две...

Още от: Български футбол

Новият стадион на ЦСКА преминава през ключова инспекция от УЕФА и БФС
Новият стадион на ЦСКА преминава през ключова инспекция от УЕФА и БФС
Ботев Пловдив обвърза с професионален договор талант от своята школа Ботев Пловдив обвърза с професионален договор талант от своята школа
Чете се за: 01:27 мин.
Лудогорец не отстъпва за Петър Станич, Олимпиакос трябва да плати 10 милиона евро Лудогорец не отстъпва за Петър Станич, Олимпиакос трябва да плати 10 милиона евро
Чете се за: 02:27 мин.
Педро Нареси продължава кариерата си в Сервет Педро Нареси продължава кариерата си в Сервет
Чете се за: 01:30 мин.
Левски гостува на Борац Баня Лука на 7 юли, реваншът е седмица по-късно Левски гостува на Борац Баня Лука на 7 юли, реваншът е седмица по-късно
Чете се за: 00:47 мин.
Ясни са часовете на мачовете между ЦСКА и Дери Сити Ясни са часовете на мачовете между ЦСКА и Дери Сити
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

Силен дъжд и градушка наводниха улици в Лом
Силен дъжд и градушка наводниха улици в Лом
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Самолет на египетските авиолинии кацна извънредно на летището в Горна Оряховица Самолет на египетските авиолинии кацна извънредно на летището в Горна Оряховица
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Казусът "Баба Алино": Според службите показанията на Олег Невзоров хвърлят светлина върху незаконните действия Казусът "Баба Алино": Според службите показанията на Олег Невзоров хвърлят светлина върху незаконните действия
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Държавният бюджет е готов – какъв ще е размерът на минималната работна заплата? Държавният бюджет е готов – какъв ще е размерът на минималната работна заплата?
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Илияна Йотова: Банковата система в България е изключително добре...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
След сигнал от регионалния министър: Прокуратурата разследва...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Червен код за опасни жеги: Европа ври, кипи и гори – каква е...
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Генералният директор на БНТ Милена Милотинова получи признанието...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ