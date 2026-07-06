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Хулио Веласкес: Трябва да останем скромни

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Спорт
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Очаквам труден мач срещу съперник, който да ни затрудни, заяви треньорът на Левски преди старта а квалификациите в Шампионска лига.

Снимка: startphoto.bg
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Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес даде пресконференция преди мача от първия квалификационен кръг на Шампионската лига срещу Борац (Баня Лука), който ще се играе в Босна и Херцеговина.

Очаквам труден мач срещу съперник, който да ни затрудни. Отбор, който е шампион на своята страна. Мислим единствено и само за мача утре. Приемаме го с голямо желание и амбиция, но трябва да покажем уважение и да останем скромни. Доволни сме от начина, по който се адаптират новите на и извън терена. Всеки процес изисква време", започна Веласкес.

"Нито секунда няма да загубя време, за да мисля кой би се присъединил към нас. Има близки черти между нас и утрешния ни противник. И двата отбора запазиха основните си футболисти от миналия сезон. Отбор, който запази голяма част от своя тим. Трябва да добавим, че са домакини, но ние трябва да подходим сериозно. Трябва да сме здраво стъпили на земята и да си припомним, че силите са изравнени.   Футболът е сега, а сега трябва да покажем зрялост, ние винаги трябва да сме скромни. Това не значи, че не трябва да имаме амбиция", добави той.

"Имаме играчи в състава, които не са провели цяла подготовка, но вече отборите се подготвят по много по-различен начин. За мен е най-важното е, че футболистите показват добро поведение и високо ниво на професионализъм", завърши Веласкес.

#УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #ПФК Лески #ФК Борац Баня Лука #Хулио Веласкес

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