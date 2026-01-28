Хулио Веласкес: Трябва да задържим нивото и ако може, да го подобрим

Програма минимум за Левски е да задържи нивото от есенния дял на българското първенство по футбол, но "сините" ще опитат да подобрят играта си, заяви старши треньорът Хулио Веласкес след победата с 3:1 срещу втородивизионния Вихрен Сандански в последна контрола.

Точни за успеха на "Герена" бяха Евертон Бала, Фабио Лима и Асен Митков.

"За нас това е една тренировка, в която беше важно футболистите да натрупат по 45 минути. Някои като Алдаир имаха нужда от повече минути и им ги дадохме", заяви Веласкес на пресконференцията след мача.

Мустафа Сангаре не е контузен сериозно, след като пропусна втори пореден мач.

"Не, не е сериозно. Вчера след прибирането ни от лагера направихме лека тренировка и той се включи нормално, след което се направиха изследвания. Много лек мускулен проблем се наблюдава при него и решихме да не поемаме риск", разкри наставникът.

Във вторник Левски ще играе за Суперкупата срещу Лудогорец, който освен това е съперник на "сините" на четвъртфиналите за Купата на България и е със седем точки пасив в първенството. Веласкес каза, че не гледа в бъдещето и за момента е съсредоточен върху вдигането на първия си трофей с Левски.

"Познавате ме от доста време и знаете, че няма да загубя и грам енергия за това, което е в бъдещето. Съвпадение е просто, че предстои мач точно с Лудогорец. Трябва да се раздадем, за да спечелим важен трофей за Левски", каза още Веласкес.

Той обясни, че "сините" не са приключили с трансферите. До момента те са привлекли само нападателя Армстронг Око-Флекс.