БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Черен лед е вероятната причина за фаталната катастрофа...
Чете се за: 03:17 мин.
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
Чете се за: 02:22 мин.
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е...
Чете се за: 02:35 мин.
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер:...
Чете се за: 04:15 мин.
Управителят на БНБ Димитър Радев отказа да стане следващ...
Чете се за: 02:32 мин.
Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:02 мин.
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет...
Чете се за: 01:15 мин.
С 13 километра се е "стопила" опашката от...
Чете се за: 04:50 мин.
20% от учениците в Пловдив са болни
Чете се за: 01:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Хулио Веласкес: Трябва да задържим нивото и ако може, да го подобрим

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:40 мин.
Спорт
Запази

Старши треньорът на Левски обясни, че "сините" не са приключили с трансферите.

Хулио Веласкес
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Програма минимум за Левски е да задържи нивото от есенния дял на българското първенство по футбол, но "сините" ще опитат да подобрят играта си, заяви старши треньорът Хулио Веласкес след победата с 3:1 срещу втородивизионния Вихрен Сандански в последна контрола.

Точни за успеха на "Герена" бяха Евертон Бала, Фабио Лима и Асен Митков.

"За нас това е една тренировка, в която беше важно футболистите да натрупат по 45 минути. Някои като Алдаир имаха нужда от повече минути и им ги дадохме", заяви Веласкес на пресконференцията след мача.

Мустафа Сангаре не е контузен сериозно, след като пропусна втори пореден мач.

"Не, не е сериозно. Вчера след прибирането ни от лагера направихме лека тренировка и той се включи нормално, след което се направиха изследвания. Много лек мускулен проблем се наблюдава при него и решихме да не поемаме риск", разкри наставникът.

Във вторник Левски ще играе за Суперкупата срещу Лудогорец, който освен това е съперник на "сините" на четвъртфиналите за Купата на България и е със седем точки пасив в първенството. Веласкес каза, че не гледа в бъдещето и за момента е съсредоточен върху вдигането на първия си трофей с Левски.

"Познавате ме от доста време и знаете, че няма да загубя и грам енергия за това, което е в бъдещето. Съвпадение е просто, че предстои мач точно с Лудогорец. Трябва да се раздадем, за да спечелим важен трофей за Левски", каза още Веласкес.

Той обясни, че "сините" не са приключили с трансферите. До момента те са привлекли само нападателя Армстронг Око-Флекс.

"Трансферният прозорец е отворен още дълго време и пазарът е динамичен. Изключително доволен съм от играчите, с които разполагам. Трябва минимум да задържим нивото и ако може, даже да го подобрим. Това ми е третият трансферен прозорец в Левски и водя директна комуникация с всички, които са замесени в този процес. Клубът работи за възможни входящи трансфери, а аз се старая да изкарам най-добрата версия на всеки един от футболистите ни", завърши испанецът.

Свързани статии:

Левски победи Вихрен в последната си контрола от зимната подготовка
Левски победи Вихрен в последната си контрола от зимната подготовка
Убедителен успех за "сините".
Чете се за: 01:52 мин.
#Хулио Веласкес

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
1
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Румен Радев: България трябва да изчисти негативите от прибързаното влизане в еврозоната
2
Румен Радев: България трябва да изчисти негативите от прибързаното...
Съдът остави в ареста шофьора, убил 9-годишно дете в катастрофа на прохода "Хаинбоаз"
3
Съдът остави в ареста шофьора, убил 9-годишно дете в катастрофа на...
Отряд "Кобра" обсади дома на Ицо Папата в Костинброд
4
Отряд "Кобра" обсади дома на Ицо Папата в Костинброд
Спортните събития, които бележат 2026 година
5
Спортните събития, които бележат 2026 година
18-годишно момче сложи край на живота си заради тормоза от учител?
6
18-годишно момче сложи край на живота си заради тормоза от учител?

Най-четени

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
1
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
4
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
5
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
Дерайлира бързият влак Кюстендил - София
6
Дерайлира бързият влак Кюстендил - София

Още от: Футбол

ЦСКА 1948 завърши наравно в контрола с Борац Баня Лука
ЦСКА 1948 завърши наравно в контрола с Борац Баня Лука
Величието на Димитър Пенев заблестя във фотоизложба пред Народния театър Величието на Димитър Пенев заблестя във фотоизложба пред Народния театър
Чете се за: 02:57 мин.
Черно море постигна минимален успех във втората си контрола за деня Черно море постигна минимален успех във втората си контрола за деня
Чете се за: 01:35 мин.
Контролна среща: Черно море - Черноморец (ГАЛЕРИЯ) Контролна среща: Черно море - Черноморец (ГАЛЕРИЯ)
Левски победи Вихрен в последната си контрола от зимната подготовка Левски победи Вихрен в последната си контрола от зимната подготовка
Чете се за: 01:52 мин.
Славия направи реми в последната си контрола в Анталия Славия направи реми в последната си контрола в Анталия
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

Черен лед е вероятната причина за фаталната катастрофа край Телиш
Черен лед е вероятната причина за фаталната катастрофа край Телиш
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първи утвърдителен отговор В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първи утвърдителен отговор
Чете се за: 06:55 мин.
У нас
Парламeнтът окончателно закри Антикорупционната комисия Парламeнтът окончателно закри Антикорупционната комисия
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Защо? Как? С кого? Румен Радев на живо в "Панорама" - този петък Защо? Как? С кого? Румен Радев на живо в "Панорама" - този петък
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Русия удари пътнически влак в Украйна, Зеленски - това е тероризъм
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Грипната вълна се засилва: Половината болнични легла в Пловдив са...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Образователният министър: Имаме нужда от три пъти повече медицински...
Чете се за: 05:42 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ