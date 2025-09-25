БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Хулио Веласкес: В добра форма сме, ще играем по нашия начин и за победа

от БНТ
Чете се за: 04:00 мин.
Спорт
Старши треньорът на Левски очаква труден двубой срещу Локомотив Пловдив.

Хулио Веласкес
Снимка: Startphoto.bg
Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес сподели, че тимът е готов за срещата с Локомотив Пловдив и ще играе само за победа.

Двубоят е втори от 10-ия кръг и ще се състои в петък, 26 септември, от 20:00 часа на стадион "Локомотив" в Пловдив.

„Очаквам труден мач срещу Локомотив, който започна много добре шампионата, независимо от последния мач. Относно стилът, който изповядват, те са прагматичен отбор с ясно изразен стил на игра. Изключително проактивни в моментите, когато останат без топката. Отбор, който може да поддържа продължително висока интензивност по време на срещата. Определено отбор, който ще трябва да положи доста усилия срещу този отбор. Ние сме в добра форма. Отиваме за този мач след седмица, в която работихме добре, в хубава форма сме. С добри усещания сме за срещата. Знаем, че ще бъде труден мач, но отиваме да изиграем мача по нашия начин и разбира се да постигнем победа“, започна Веласкес.

Отборът не е фокусиран единствено върху представянето на шампиона Лудогорец, а гледа върху мачовете мач за мач.

„За мен противникът за титлата не е Лудогорец, а всички, които участват в шампионата. Изхождайки от тази база към всеки мач подхождаме по един и същи начин. Що се отнася до отношение подхождаме по един и същи начин, но все пак със спецификата срещу кого ще играем. Но като желание, мотивация, подходът е абсолютно еднакъв“, продължи треньорът.

Той коментира и това дали има проблеми със състава.

„Наясно съм със състава за двубоя с уговорката, че някои играчи трябва да ги следим в следващите часове, защото имат леки мускулни смущения. Стъпвайки на това ще преценим кои ще бъдат в групата за мача. През цялата седмица всички тренираха много добре. Относно втората част на въпроса теренът вероятно няма да предложи най-добрите условия на игра, но това за нас никога не би било извинение. Трябва да сме способни да преодоляваме трудностите и разбира се да съумяваме да се адаптираме към това, което се изисква от нас през тези 90 минути“, продължи Веласекс.

Акрам Бурас е в по-добро физическо състояние и е готов за първия си титулярен мач с отбора.

„Акрам Бурас тренира добре с отбора. Все още се намира в процес на адаптация, защото има някои неща относно езиковата бариера и периода, в който дойде. Тренира добре и напълно наравно с останалите. Относно кондиционното му състояние без проблем може да играе повече минути и оттук-насетне ние сме много доволни от начина, по който участва в процесите и разбира се той е опция да започне. Определено като всеки друг играч може да даде нещо различно на отбора. Става въпрос за халф, който има голям потенциал във физическо естество. Оттук-насетне трябва да се опират на нашия стил на игра, да свикне с останалите“, каза още специалистът.

