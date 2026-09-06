Хулио Веласкес: Важно е да сложим този мач в правилния контекст

Хулио Веласкес остана доволен от осмата поредна победа на Левски от началото на сезона в Първа лига. „Сините“ отказаха ЦСКА 1948 с 1:0 на стадион „Георги Аспарухов“, а техният старши треньор не спести и добрите си думи към съперника.

Испанецът сподели и къде тимът от „Герена“ е успял да спечели срещу отбора от Бистрица.

"Труден съперник. Важно е да си припомним, че този тим завърши на второ място през миналия сезон, така че не е случайно, че този мач бе труден. ЦСКА 1948 си заслужи да бъде втори, игра страхотно срещу Панатинайкос. Важно е да сложим този двубой в правилния контекст. Като цяло направихме добър мач", започна той.

"Срещу ЦСКА 1948 е важно да хванем моментите, в които можем да изострим атаката, защото отборът имат добра структура. Трябваше да знаем как да намираме човека между линиите, защото и гостите често си сменят позициите. Много са подвижни и това ни затрудняваше. Беше важно да се защитаваме компактно и да виждаме кога да пресираме. Мисля, че се справихме с това. Мачът беше наистина много труден, защото трябваше да водим много малки битки в хода на 90 минути", наставникът

Единственото попадение падна през второто полувреме, а негов автор бе Хуан Переа, който рядко започва сред титулярите.

"Не обичам да говоря за индивидуалности, но той е много важен за отбора. Много се радвам за него. Заслужавахме тази победа, не е лесно да спечелиш срещу ЦСКА 1948", каза коментира Веласкес.