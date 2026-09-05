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8 от 8! Левски повали и ЦСКА 1948

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Чете се за: 04:07 мин.
Спорт
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Отборът от Бистрица също не спря "синия" устрем в Първа лига.

8 от 8! Левски повали и ЦСКА 1948
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Левски продължава да няма спиране в Първа лига. Действащите шампиони сломиха ЦСКА 1948 в среща от осмия кръг, която се изигра на стадион "Георги Аспарухов".

В герой за "сините" се превърна Хуан Переа, реализирал единственото попадение през второто полувреме. Съставът на Хулио Веласкес можеше да постигне и по-изразителна победа, пропускайки доста положения, но в крайна сметка удължи своя устрем и вече е осем от осем през този сезон в българския елит, запазвайки пълния си актив. За футболистите, воден от Александър Александров, това бе втора загуба в първенството. Освен това гостите останаха без своя треньор в края на мача, когато бе изгонен.

По този начин тимът от "Герена" продължава да се намира еднолично на върха с 24 точки, докато отборът от Бистрица заема четвъртото място с 16. На 13 септември (неделя) Левски ще има визита на Ботев Враца, докато ЦСКА 1948 ще има домакинство на Дунав Русе ден по-рано.

Домакините бяха по-активни в началните минути. В 7-та Майкон проби и центрира в наказателното поле на съперника, а топката стигна до Мазир Сула. Той стреля слабо от въздуха, пращайки топката в ръцете на Алекс Божев.

Майкон бе замесен и в следващата атака на „сините“, в която стреля с глава и встрани от вратата на гостите.

В 16-та минута Асен Митков пусна подаване към Хуан Переа и той напредна, стигайки до съперниковото наказателно поле, като стреля неточно и в аут.

В последните секунди на първото полувреме отново тимът от „Герена“ имаше възможност да открие. Сула асистира на Хуан Переа зад гърба на съперниковата защита, но неговият шут се оказа изключително неточен.

Актуалните първенци продължиха да са по-активни и в началото на втората част. В 56-та минута пред Майкон се откри отлична възможност, но той стреля в аут.

2 минути по-късно усилията на домакините дадоха резултат. Гашпер Търдин стреля от разстояние, след което топката рикошира в Лаша Двали, а оттам се озова в Переа. За момент той остана непокрит и разпечата отблизо вратата, пазена от Божев.

Още 2 минути след това отборът от Бистрица създаде първото си опасно положение. Жул Майер стреля с глава, но изстрелът му от границата на наказателното поле бе неутрализиран от Светослав Вуцов.

В 71-та минута Моотаз Земземи стреля в аут и над напречната греда.

Настоящите вицешампиони започнаха все повече да показват зъби. Тези думи се затвърдиха в 74-та минута, когато Георги Русев центрира, а Двали стреля опасно с глава, но Вуцов отново бе на точното място в точното време и спаси авторитетно.

Рейналдо получи много добър шанс във втората минута на добавеното време на мача, когато остана сам срещу Божев, но вратарят се намеси страхотно и спаси.

Отборът от Бистрица имаше шанс да си тръгне с точката направи в четвъртата минута на добавеното време. При добра контраатака, организирана от гостите, Диало напредна и подаде към Атанас Илиев, който беше на чудесна позиция, но стреля неточно в аут.

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#Първа лига 2026/2027 #ПФК ЦСКА 1948 #ПФК ЛЕВСКИ

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