БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
Евровизия
BG
ENG
TR
0
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Евровизия
Времето
България и еврото
Бизнес
Новини от миналото
БНТ Проверено
Чуй новините
Подкаст
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Още
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
Новини от миналото
БНТ Проверено
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Още
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Български футбол
Футбол
Спорт
Първа лига: Левски - ЦСКА 1948 (ГАЛЕРИЯ)
от
БНТ
A+
A-
22:02, 05.09.2026
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Снимки: Startphoto.bg
Сподели
Копирано в клипборда
#Първа лига 2026/2027
#ПФК Левски София
#ПФК ЦСКА 1948
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Гледайте по БНТ 3 фазата на директните елиминации от световното...
2
Октомври може да бъде по-топъл и с по-малко дъжд от 2025 г.
3
Жена загина при тежка катастрофа във Великотърновско, други две са...
4
По пътя към голямата сцена: 13-годишно момче от Русе спечели...
5
Пет бебета се родиха по естествен път само за 10 минути в...
6
Георги Господинов с първи думи само пред БНТ: Хубаво е, когато...
Реклама
Най-четени
1
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
2
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал...
3
Времето през септември: Най-високите температури ще са между...
4
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на...
5
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
6
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от...
Реклама
Още от: Български футбол
Огнян Младенов: Липсата на късмет ни попречи да се приберем с точка
Хулио Веласкес: Важно е да сложим този мач в правилния контекст
00:11, 06.09.2026
Чете се за: 02:05 мин.
8 от 8! Левски повали и ЦСКА 1948
23:20, 05.09.2026
Чете се за: 04:07 мин.
Васил Петров: Можеше да вземем и повече точки
23:04, 05.09.2026
Чете се за: 04:42 мин.
Христо Янев: Позицията на треньора е да обира негативите
22:44, 05.09.2026
Чете се за: 03:20 мин.
Спартак неутрализира ЦСКА във Варна
21:00, 05.09.2026
Чете се за: 04:02 мин.
Реклама
Водещи новини
Уиткоф и Къшнър в Москва: Големите очаквания за мир
22:19, 05.09.2026
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Велислава Петрова се срещна с майката на Ива Михайлова и я увери в подкрепата на правителството
21:46, 05.09.2026
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Господинов с наградата „Жан Моне“: "Литературата е антидот срещу разпада"
20:01, 05.09.2026
Чете се за: 05:35 мин.
У нас
Коледен бонус за най-бедните: Около 500 000 души ще получат по 50 евро
19:29, 05.09.2026
Чете се за: 02:40 мин.
Общество
Двама души загинаха при тежка катастрофа край Ямбол
20:51, 05.09.2026
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
За богатството на Аполония и нейния трезор
20:47, 05.09.2026
Чете се за: 12:50 мин.
У нас
Репортерът на БНТ - Варна Петър Дойкински получи наградата...
21:04, 05.09.2026
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Започнаха честванията за 141 години от Съединението (СНИМКИ)
21:23, 05.09.2026
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ