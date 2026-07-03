Хюстън Рокетс задържа Тари Ийсън с нов петгодишен договор

Хюстън Рокетс се договори с Тари Ийсън за нов петгодишен контракт на обща стойност 81,5 милиона долара, съобщава ESPN. Цялата сума по договора е гарантирана.

Споразумението ще бъде официализирано след изтичането на 10-дневния мораториум, който влиза в сила след отварянето на пазара на свободните агенти в НБА.

25-годишният Ийсън бе избран от Хюстън с №17 в драфта и досега е играл единствено за „ракетите“. За четирите си сезона с екипа на тексаския тим тежкото крило записва средно по 10,4 точки, 6,3 борби и 1,3 асистенции на мач.

С новия договор Рокетс запазва в състава си един от важните си млади баскетболисти, около когото клубът планира да продължи изграждането на конкурентоспособен отбор през следващите години.