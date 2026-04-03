И Гърция подготвя забрана за социални мрежи за деца под 15 години

Гръцкото правителство подготвя забрана за достъп до социални мрежи за деца под 15 години. Мярката идва на фона на нарастващо притеснение сред родителите за влиянието на дигиталния свят върху подрастващите.

Според проучвания близо 80% от гърците подкрепят подобна забрана. Данни на Центъра за безопасен интернет показват рязък ръст на сигналите за онлайн тормоз, като голяма част от децата в социалните мрежи са в начална училищна възраст.

Родители споделят, че все по-трудно контролират времето, което децата прекарват онлайн, а това често води до конфликти в семейството. Експерти предупреждават, че проблемът не се изчерпва само с достъпа, а изисква и образование за безопасно използване на технологиите.

Психолози отбелязват, че пълната забрана може да доведе до изолация на децата, тъй като дигиталното пространство вече е неразделна част от ежедневието им. Затова според тях е необходим балансиран подход: между ограничения и обучение.

Автор: Виктория Коева, стажант-репортер