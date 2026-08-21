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Ига Швьонтек си гарантира полуфинал в Синсинати

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Спорт
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Полякинята се възползва от проблемите на Елена Рибакина.

Ига Швьонтек си гарантира полуфинал в Синсинати
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Полякинята Ига Швьонтек продължава защитата на титлата си на турнира по тенис на твърда настилка от сериите WTA 1000 в Синсинати (САЩ) с награден фонд 7 433 076 долара.

25-годишната състезателка, която е поставена под номер 7 в надпреварата, си осигури място в полуфиналите след 4:1 в първия сет и отказване на втората поставена Елена Рибакина (Казахстан) заради контузия в левия глезен след 31 минути на корта.

Швьонтек водеше с 4:1 гейма и 40:15 точки в шестия гейм, когато нещата за съперничката ѝ се объркаха. Рибакина не успя да завърши разиграване на мрежата, а когато действащата шампионка прати трудна топка в краката ѝ, представителката на Казахстан не успя да отиграе и сложи ръцете си на коленете. При последвалия сервис Рибакина изпита затруднения и след медицински таймаут избра да се оттегли от срещата.

Така Арина Сабаленка (Беларус), която отпадна вчера в четвъртия кръг, все пак ще запази първото си място в световната ранглиста, тъй като втората в света Рибакина се нуждаеше поне от финал, за да я изпревари. Вместо това Сабаленка ще започне Откритото първенство на САЩ като водачка в класацията.

"Честно казано се стреснах, защото не знам дали съм виждала някой да се контузи така. Не бях сигурна, защото очевидно не изглеждаше добре. После тя поиска таймаут и не бях сигурна дали ще се върне в игра. Така че наистина исках да се фокусирам върху това да бъда готова, защото подобни паузи могат наистина да те разконцентрират. Наистина съжалявам за нея и се надявам да не е нищо сериозно", заяви Швьонтек след срещата.

Съперничка на полякинята в полуфиналната фаза ще бъде представителката на домакините Джесика Пегула, финалистка от 2024 година и трета поставена, която победи сънародничката си Аманада Анисимова, девета поставена в схемата, с 6:4, 2:6, 7:6(4) за два часа и девет минути.

След силно начало на двубоя Пегула също имаше притеснения от потенциална контузия във втората част и ѝ се наложи да вземе медицинска пауза. Тя в крайна сметка позволи изравняване и срещата трябваше да се реши в трети сет, в който по-опитната от двете американки все пак успя да се отърси от шока във втория сет.

#тенис турнир в Синсинати 2026 #Елена Рибакина # Ига Швьонтек

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