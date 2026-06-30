Ига Швьонтек започна защитата на титлата си на "Уимбълдън" с трудна победа срещу Тейлър Таунсенд

Полската тенисистка Ига Швьонтек трябваше да се бори в първия кръг на Уимбълдън, за да елиминира американката Тейлър Таунсенд с 6:1, 2:6, 6:3 в мач, продължил повече от два часа.

Швьонтек защитава титлата си от миналата година и във втория кръг на турнира от Големия шлем ще срещне чехкинята Каролина Плишкова, която по-рано през деня надигра сънародничката си Тереза Валентова с 6:3, 6:4.

Швьонтек демонстрира шампионски манталитет в първия сет, като загуби първия гейм, но след това спечели следващите шест поредни, правейки три пробива.

Във втората част обаче ролите се размениха, като Таунсенд взе два пъти подаването на съперничката си и поведе убедително с 4:0. Двете си размениха до края по два гейма, като американката изравни при 6:2.

В началото на третия сет Ига Швьонтек изигра рекордно дълъг гейм, в който отрази четири възможности на Таунсенд да я пробие, но в крайна сметка се защити и поведе с 1:0. Полякинята нанесе своя удар в шестия гейм, повеждайки с 4:2, но Таунсенд веднага върна пробива. Швьонтек отново проби, а след това взе и сервиса си за крайното 6:3.

Ига Швьонтек бе припряна и направи цели девет двойни грешки в мача срещу само две на американката. Полякинята имаше леко предимство при печелившите удари 25:21, но и направи повече непредизвикани грешки - 36 на 23. Тя успя най-вече заради повечето точки, реализирани на първ