БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Почина големият композитор Михаил Белчев
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Игор Тиаго записа дебютен гол за Бразилия в контролна среща с Хърватия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:30 мин.
Спорт
Запази

Тиаго влезе като резерва и се разписа от дузпа в 88-а минута.

игор тиаго записа дебютен гол бразилия контролна среща хърватия
Снимка: БТА
Слушай новината

Бившият нападател на Лудогорец Игор Тиаго вкара дебютен гол за бразилския национален отбор при победата срещу Хърватия с 3:1 в контролна среща, част от подготовката на двата отбора за световното първенство по футбол това лято.

Тиаго влезе като резерва и се разписа от дузпа в 88-а минута, с което даде преднина на Селесао, а Габриел Мартинели оформи крайното 3:1 с попадение в добавеното време.

Мачът на стадион „Къмпинг Уърлд“ послужи като последен шанс на Бразилия да оцени възможностите си, преди треньорът Карло Анчелоти да обяви състава си за световното първенство, като същевременно бе първата им среща с Хърватия след поражението им на четвъртфинала на Мондиала в Катар през 2022 г.

Бразилия, която загуби с 2:1 от Франция миналата седмица, доминираше с топката от самото начало и създаде първия си чист шанс в 20-ата минута, когато ударът на Данило беше блокиран от Доминик Ливакович.

Хърватският вратар се намеси решително и след удари на Жоао Педро и Матеуш Куня, докато Бразилия продължи да натиска.

Бразилия поведе с гол на Данило в добавеното време след асистенция на Винисиус Жуниор.

Хърватия владееше повече топката след почивката и изравни в 84-ата минута, когато Ловро Майер бе точен след центриране на Тони Фрук.

Четири минути по-късно игралият в Лудогорец Игор Тиаго реализира от дузпа дебютния си гол за Бразилия, след като Ендрик беше съборен в наказателното поле.

Мартинели след това подпечата победата в добавеното време.

„Да бъда тук днес е най-голямото постижение в живота ми“, каза Тиаго, след като си спечели първата повиквателна в националния отбор след изключителен сезон с Брентфорд.

„Искам да благодаря на треньора. Знам колко е трудно с толкова много качествени играчи на моята позиция", добави Тиаго.

„Знаем, че процесът е труден за всички. Знаем, че трябва да подобрим много неща, но ние разполагаме с много класни играчи“, каза Каземиро пред бразилския телевизионен оператор Globo.

„Ще се върнем силни и ще дадем всичко от себе си на световното първенство. Знаем, че очакванията към националния отбор винаги са много високи и ние „трябва да се справим с това предизвикателство", добави халфът.

Бразилия ще се изправи срещу Египет в приятелски мач през юни, преди да започне кампанията си за световното първенство в Група C срещу Мароко. Хърватия има още два приятелски мача, срещу Белгия и Словения, преди да се изправи срещу Англия в първия си мач от Група L.

Световното първенство ще се проведе от 11 юни до 19 юли съвместно от САЩ, Канада и Мексико.

#Мондиал 2006 #Игор Тиаго

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ