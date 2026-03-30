Игор Тудор е сред най-бързо уволнените мениджъри във Висшата лига

Престоят на Игор Тудор начело на Тотнъм се оказа изключително кратък, като хърватският специалист се нареди сред най-бързо освободените мениджъри в историята на Висшата лига. Според британските медии той е задържал поста си едва 44 дни.

Под негово ръководство лондончани записаха само една победа в седем срещи във всички турнири, което доведе до решението за раздяла, обявено официално в неделя.

От създаването на елита на английския футбол през 1992 година по-кратък престой са имали единствено Лес Рийд в Чарлтън (40 дни), Ангелос Постекоглу в Нотингам Форест (39 дни) и Сам Алърдайс в Лийдс (30 дни).

Ситуацията в клуба допълнително се усложнява от отпадането от Шампионската лига, както и от незавидното 17-о място в класирането, само на точка над зоната на изпадащите.