Тотнъм се раздели с Игор Тудор месец и половина след назначението му

Съдът остави в ареста жената, намушкала четирима души в...
Милен Костов
"Шпорите" отново останаха без треньор.

игор тудор ситуацията тотнъм трудна борим
Тотнъм и мениджъра на отбора Игор Тудор се разделиха по взаимно съгласие, съобщиха от клуба.

Треньорът на вратарите Томислав Рогич и кондиционният треньор Рикардо Ранячи също напускат клуба.

До разялата се стигна след поредица от разочароващи резултати. Наставникът дебютира при домакинското поражение от Арсенал във Висшата лига с 1:4. Последваха шампионатни загуби от Фулъм и Кристъл Палас, преди поражение в Шампионска лига от Атлетико Мадрид с 2:5.

Хърватинът спечели единствената си точка при гостуването на Ливърпул, завършило 1:1.

Последва единствената му победа - 3:2 над "дюшекчиите", но лондончани все пак отпаднаха от евротурнира с общ резултат 5:7.

В последния си мач "шпорите" загубиха домакинството си на Нотингам Форест с 0:3, а минути след последния съдийски сигнал треньорът разбра, че неговият баща Марио е починал. Това също е сред причините за раздялата между наставника и клуба.

В този период столичани отбелязаха 9 гола и допуснаха 20. Отборът заема 17-ото място в класирането с актив от 30 точки.

Свързани статии:

Тотнъм победи Атлетико Мадрид, но не намери сили за обрат
Тотнъм победи Атлетико Мадрид, но не намери сили за обрат
"Шпорите" на три пъти повеждаха, но не успяха да увеличат...
Чете се за: 02:10 мин.
ТОП 24

В кърджалийското село Звиница всички щъркелови гнезда вече са пълни
1
В кърджалийското село Звиница всички щъркелови гнезда вече са пълни
Григор Сарийски: Мерките на служебния кабинет са по-добре таргетирани от предишни, но субсидиите остават проблематични
2
Григор Сарийски: Мерките на служебния кабинет са по-добре...
Русия e продала 15 тона злато през последните два месеца заради растящите военни разходи
3
Русия e продала 15 тона злато през последните два месеца заради...
Вдъхновяващо начало за българската гимнастика на Световната купа в София
4
Вдъхновяващо начало за българската гимнастика на Световната купа в...
Един час напред: Как влияе смяната на часовото време на биологичния ни часовник?
5
Един час напред: Как влияе смяната на часовото време на биологичния...
Облачно и с валежи от дъжд ще бъде времето утре
6
Облачно и с валежи от дъжд ще бъде времето утре

Най-четени

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
1
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
2
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова...
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП
3
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне...
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
4
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
5
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
Готвят цялостен пакет от мерки за ограничаване на покачването на цените и подкрепа на потребителите
6
Готвят цялостен пакет от мерки за ограничаване на покачването на...

Още от: Футбол

Съдия от Малайзия ще ръководи срещата България - Индонезия
Съдия от Малайзия ще ръководи срещата България - Индонезия
Дъжд съпътства последната тренировка на националния отбор преди мача с Индонезия Дъжд съпътства последната тренировка на националния отбор преди мача с Индонезия
Чете се за: 01:25 мин.
Лудогорец победи Фарул Констанца в контрола Лудогорец победи Фарул Констанца в контрола
Чете се за: 00:40 мин.
Мирча Луческу е получил инфаркт по време на тренировка Мирча Луческу е получил инфаркт по време на тренировка
Чете се за: 01:12 мин.
Веласкес: В положителна серия сме, но остават още девет мача Веласкес: В положителна серия сме, но остават още девет мача
Чете се за: 01:20 мин.
Ясен Петров: Винаги съм бил пожарен вариант за треньор Ясен Петров: Винаги съм бил пожарен вариант за треньор
Чете се за: 04:55 мин.

Водещи новини

Съдът остави в ареста жената, намушкала четирима души в София (СНИМКИ)
Съдът остави в ареста жената, намушкала четирима души в София (СНИМКИ)
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Пет политически партии влизат в парламента, а една е под чертата, сочи проучване на "Алфа Рисърч" Пет политически партии влизат в парламента, а една е под чертата, сочи проучване на "Алфа Рисърч"
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Андрей Гюров: С пакета от мерки имаме за цел да спрем поскъпването за българските граждани Андрей Гюров: С пакета от мерки имаме за цел да спрем поскъпването за българските граждани
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: Ще стане ли Пакистан домакин на мирни преговори между САЩ и Иран? Войната в Близкия изток: Ще стане ли Пакистан домакин на мирни преговори между САЩ и Иран?
Чете се за: 04:45 мин.
По света
Финландия съобщи за навлизане на дронове във въздушното ѝ пространство
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Милена Милотинова: БНТ осигурява 2000 минути безплатно време за...
Чете се за: 07:27 мин.
У нас
Блъснаха полицай, докато извършвал проверка на пътя край Белица
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Палмова неделя празнуват католиците по света
Чете се за: 00:37 мин.
По света
