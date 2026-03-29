Тотнъм се раздели с Игор Тудор месец и половина след назначението му

Тотнъм и мениджъра на отбора Игор Тудор се разделиха по взаимно съгласие, съобщиха от клуба.

Треньорът на вратарите Томислав Рогич и кондиционният треньор Рикардо Ранячи също напускат клуба.

До разялата се стигна след поредица от разочароващи резултати. Наставникът дебютира при домакинското поражение от Арсенал във Висшата лига с 1:4. Последваха шампионатни загуби от Фулъм и Кристъл Палас, преди поражение в Шампионска лига от Атлетико Мадрид с 2:5.

Хърватинът спечели единствената си точка при гостуването на Ливърпул, завършило 1:1.

Последва единствената му победа - 3:2 над "дюшекчиите", но лондончани все пак отпаднаха от евротурнира с общ резултат 5:7.

В последния си мач "шпорите" загубиха домакинството си на Нотингам Форест с 0:3, а минути след последния съдийски сигнал треньорът разбра, че неговият баща Марио е починал. Това също е сред причините за раздялата между наставника и клуба.

В този период столичани отбелязаха 9 гола и допуснаха 20. Отборът заема 17-ото място в класирането с актив от 30 точки.