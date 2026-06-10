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Томас Тухел: Букайо Сака все още не е на 100 процента за Мондиал 2026

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Спорт
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Селекционерът на Англия призна, че звездата на Арсенал продължава да изпитва дискомфорт заради травма в ахилеса и ще бъде внимателно натоварван по време на турнира

Томас Тухел: Букайо Сака все още не е на 100 процента за Мондиал 2026
Снимка: БГНЕС
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Английският национален отбор може да започне участието си на Световното първенство без един от най-важните си футболисти в оптимално физическо състояние. Селекционерът Томас Тухел потвърди, че Букайо Сака все още не е напълно възстановен от травмата в ахилеса, която го преследва от март насам.

24-годишният футболист продължава да бъде сред основните фигури в състава на „трите лъва“, но медицинският щаб на Англия ще следи внимателно състоянието му по време на турнира.

„Букайо продължава да играе с дискомфорт, който чувства от края на сезона. Той се справя с тази болка, но все още не е на 100 процента. Затова го пазим на тренировки“, заяви Тухел пред медиите.

Германският специалист похвали и работата на медицинския екип на Арсенал, който е успял да управлява внимателно натоварванията на крилото в заключителната част от клубния сезон.

"Те го използваха само когато беше необходимо и в същото време го щадяха в тренировъчния процес през седмицата“, добави селекционерът.

Въпреки физическите проблеми Сака изигра важна роля за Арсенал през сезона, завършил с титла във Висшата лига и участие във финала на Шампионската лига. Английският национал беше сред най-силно представилите се футболисти и на предишното световно първенство, когато отбеляза три гола в четири мача.

Състоянието му обаче може да наложи промени в плановете на Тухел за стартовия състав. Като алтернативи на десния фланг на атаката селекционерът разполага с Нони Мадуеке, Еберечи Езе и Маркъс Рашфорд.

Англия влиза в Мондиал 2026 с амбиции за първи световен триумф от 1966 година, а физическата готовност на ключови играчи като Сака може да се окаже решаващ фактор в битката за трофея.

#Мондиал 2026 # Томас Тухел #Букайо Сака

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